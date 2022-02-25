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基隆槓子寮大走山！崩落土石6.4萬立方米　地主釀災下場慘了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區槓子寮道路因受到連日大雨影響，23日晚間發生大規模坍方走山意外，整個山頭大面積削掉，造成一旁的回收廠、下方教忠公園的籃球場皆遭到掩埋，初估崩落的土石約6萬4千立方米。今（25日）上午市府工務單位再次會勘槓子寮坍方路段的資源回收場，認定游姓地主沒有做好土地管理，導致水土嚴重流失，將依違反《水土保持法》函地檢署偵辦。

▲基隆槓子寮走山！崩落土石6.4萬立方米 地主管理不當釀災下場慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆槓子寮走山崩落土石6.4萬立方米。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

工務處指出，23日晚間6時許接獲通報，信義區槓子寮道路有坍方事件，經工務處派員勘查，道路旁下方已有嚴重邊坡滑落情況，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺；邊坡下方為教忠公園，現場已拉起封鎖線，槓子寮路部分亦從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖，24日上午再前往現場瞭解致災原因及研擬相關後續措施。

24日上午基隆市工務處以及基隆副市長林永發會同結構技士王禹閎到場勘查。林永發表示，基隆連續60天下雨，容易造成邊坡不穩定，接下來針對可能發生的災害、地形調查等相關勘查會繼續進行，並且排除災害；王禹閎則說，目前看起來影響範圍趨緩，會先做一下臨時性擋土，不讓其往外擴散，並覆蓋裸露土石，免再度沖刷致生二次災害。

此外，今（25日）上午基隆市政府工務等相關單位會勘槓子寮坍方路段的資源回收場，疑似在處理廢棄物時，導致水土流失，認定游姓地主沒有做好土地之管理，市府產業發展處將依違反《水土保持》水土保持法函地檢署偵辦。

▲基隆槓子寮走山！崩落土石6.4萬立方米 地主管理不當釀災下場慘了。（圖／記者郭世賢翻攝）

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