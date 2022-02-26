▲228連假來瑞芳礦山，黃金博物館「煉金師QA」送好禮。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館於228連假期間，推出「我是煉金師，一起來煉金QA」活動，於2月26日至28日民眾只要到遊客服務中心拿取QA活動單，再到共學館參觀「煉金術-點石成金的秘密」特展及「憶・臺金」照片展後，填寫完成QA活動單問題，即可現場兌換精美禮物乙份，每日限量，換完為止。

黃金博物館謝文祥館長表示，共學館展出的「煉金術」主題特展及「憶‧臺金」照片展，呈現礦山昔日煉金方式與居民採礦生活，歡迎民眾於228連假來博物館，參加「我是煉金師，一起來煉金QA活動」，度過一個收穫滿滿的礦山小旅行。

▲民眾到共學館參觀「煉金術-點石成金的秘密」特展，填寫QA活動單，即兌換精美禮物乙份。

謝文祥館長說，昔日瑞芳區的金瓜石與九份，都是臺灣採金史上知名產金地，因礦物與礦脈差異，使得開採方式不同，也發展出相異冶煉工序，這些運用豐富物理與化學知識的冶煉手法，宛如現代「煉金術」，從狀似平凡無奇的礦石中，逐步萃取出貴重黃金，也締造金九地區璀璨的黃金年代。

黃金博物館京華堂食用金文創館也推出超殺優惠，包括：美肌金純金修復潔顏露原價1288元（活動價666元）、京華金釀Premium58度特級黃金高粱酒原價1280元（活動價666元）各限量30瓶，還有憑京華堂食用金文創館228連假消費發票，即可兌換黃金咖啡1包。更多活動訊息請上「新北市立黃金博物館」臉書查詢。

▲活動期間憑京華堂食用金文創館228連假消費發票，即可兌換黃金咖啡1包。

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