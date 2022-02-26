萬金杜鵑「花聚落」年度花展　週末踩點打卡好禮放送

▲萬金杜鵑「花聚落」花展，週末踩點打卡好禮放送。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長謝政達今（26日）到萬里瑪鋉運動公園，為萬金杜鵑花藝展揭開序幕。市府在瑪鋉溪畔種植近1萬2000株7個品種的杜鵑營造杜鵑花海，現在正值綻放之際，現場還展出國際花藝設計大師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力創作的「萬金杜鵑」花藝作品，民眾來賞花打卡，還有驚喜好禮可拿。

2022萬金杜鵑年度花展於26日在萬里瑪鋉運動公園、觀光公園正式開展。由國際花藝大賽冠軍吳尚洋設計師領軍的年度花展，使用萬里、金山在地花農們所培育出的各種類「萬金杜鵑」做為花藝設計主體，並以木棧板搭建出7大花藝主題的「花聚落」。

▲萬金杜鵑「花聚落」花展，吳尚洋杜鵑作品。

其中最受注目的是使用杜鵑花語打造而成「只屬於你」的萬金杜鵑花藝作品，吳尚洋運用馬賽克般的遊戲花藝設計方式，將形色各異的杜鵑花群組合在一起，不同的形體色塊展現屬於杜鵑花獨一無二的特質美感，顛覆杜鵑花刻板印象。

副市長謝政達指出，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，這裡的杜鵑產業發展已近半世紀，培育出來的杜鵑品種就高達300多種，品質最佳，每年產量更達600萬株，可說全台第一。

▲新北市副市長謝政達與設計師吳尚洋合影留念。

謝政達表示，今年市府在萬里瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園種植近1萬2000株7個品種的杜鵑，現值杜鵑花盛開的季節，可沈浸在杜鵑花海，而且會場周邊還妝點了花朵燈、水滴燈等燈飾布置，另外運動公園內的兒童遊樂場也同步啟用，為親子同遊賞花的好去處。

農業局長李玟表示，本次花展從即日起展覽至3月13日，兩展區面積達9500平方公尺，近22個籃球場大，更展出上百種杜鵑，萬金杜鵑花海，綿延瑪鋉溪。此外，除了7個聚落花藝展外，花展3週期間的例假日，也分別有音樂演奏、魔術表演、行動雕塑等不同節目可以欣賞外，現場還有快閃驚喜打卡。

李玟說，還有限量免費贈萬金杜鵑限定手提袋1個及聯名指定商品兌換券1張，聯名商品包含：芋圓王仙草芋圓奶凍、金山紅映山紅金箔冰淇淋、福德生活春暖花開手工餅乾組、小瑪克美式咖啡、金山老街百年米店金泰豐人文館美式咖啡、室玉甜品紫薯與泥等好康兌換券，隨機贈送。更多資訊請上「萬金杜鵑」品牌官網查詢。

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