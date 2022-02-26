靈鷲山無生道場新景點　「成佛有你」巨幅海報牆超吸睛

▲靈鷲山「成佛有你」巨幅海報牆超吸睛。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

成佛有你，到靈鷲山與佛心手相連！靈鷲山無生道場文化走廊前，網路插畫家貓魚參考米開朗基羅「創造亞當」世界名畫，創作260公分的「成佛有你」巨幅海報牆，相當吸晴，佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，大家在海報牆前擺出各種姿勢拍照，請佛摸頭加持或一指相連，完成屬於自己的世紀名畫，壬寅虎年開春至今，成了人氣旺旺新景點。

靈鷲山依山傍海、景觀出色，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山，新春期間，特別在文化走廊推出「與佛有約～成佛有你，心手相連」海報牆，希望新的一年跟佛相應，種下生生世世與佛連結的菩提種子，在與佛心手相連的當下，也能感受到佛的加持，天天歡喜，事事成就。

本名蔣孟芸的插畫家貓魚，哲學系畢業後，開始從事插畫工作，在各地開過聯展、個展，也出過繪本，此次設計的海報，以米開朗基羅在西斯汀小堂天頂畫作《創世紀》中的「創造亞當」為主要構想，在「創造亞當」中，上帝之手一指將昏沉的亞當提醒，理性便成為人類意識中，不停運轉最重要的「工具」，這個概念也曾被1982年奧斯卡金像獎導演史蒂芬·史匹柏，巧妙設計於電影「E.T.」之中。

畫家貓魚說，「成佛有你」海報中，佛陀與小嬰兒指尖互碰的設計，象徵每個人與天俱來的佛性與覺性，嬰兒身邊的玩具「豬、蛇、鴿子」，意指「貪、瞋、痴」，透過戒除「貪、瞋、痴」的習氣，讓人人佛性顯現。

靈鷲山般若文教基金會以弘揚佛法為主軸，舉辦「四期教育成佛有你-佛陀教我的人生寶典」全球徵文活動， 2月15至4月15日徵件，將在5月8日母親節暨佛誕日當天頒獎。靈鷲山成佛藍圖～「四期教育」，是開山住持心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，這也是心道法師送給世間最棒的禮物

此外，基金會也製作徵文海報和DM，推出「素素成佛，感恩有你」活動，請全台素食店加入「素素成佛善種子店家」，張貼徵文海報，歡迎加入「素素成佛善種子店家」，成為改變他人生命的貴人。

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