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戰力最強小國？　PTT「點名1國」刷整排：世界吉娃娃

▲▼以色列,中東,猶太人。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲以色列有著「全民皆兵」的封號。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

隨著俄烏戰爭持續進行，與戰爭、軍事相關的話題也被熱烈討論，就有網友好奇，世界上的國家將近200個，若以國土面積來說，哪一個小國可以說是最強的，文章引起熱議，不少網友都點名「全民皆兵」的以色列。

一名網友在PTT的Gossiping版上以「以國土面積來看，最強的小國是誰」為題發文表示，「這世界上有將近200個國家，有的國家國土面積很大，有的則很小，但小國中，也有那種雖小卻強盛，讓其他大國也不會輕易動武的，那麼其中最強的小國是誰？有八卦嗎？」

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文章一出不少網友紛紛點名全民皆兵的以色列，「以色列就是世界吉娃娃」、「800萬人全民皆兵還實戰過」、「以色列，還是真的被圍毆卻反殺成功的」、「以色列建國戰爭，四周全是敵國，不但敵眾我寡，而且不像台灣還有海峽，天險可守」、「以色列做全世界的生意，做到能掌控最強國家美國的命脈，讓美國必須支持你建國還提供軍備，看看美國台前幕後，有多少猶太人的勢力」、「第一個想到的就是以色列」。

▲▼梵諦岡,教廷,主教,教徒。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲有不少網友認為，有著強大宗教力量的梵諦岡，也是各國不敢輕易攻打的對象。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

另外網友們還點名了一個小國，靠著宗教的力量，也沒人敢動，「梵蒂岡，信徒幾十億，誰敢動」、「梵蒂岡啊，真正的聖地」、「梵蒂岡吧，宗教聖戰超狂的」、「梵蒂岡，不可侵犯」、「梵蒂岡 ，會變宗教戰爭」、「梵蒂岡真的不能小看，你以為宗教力量很弱？文明帝國有個勝利條件叫宗教勝利」、「梵蒂岡，打了會變幾十億的聖戰...」「梵蒂岡被打，可能打人的國內會先被教徒搞崩」。

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