烏俄戰火連天！他問普丁「得到什麼」？　網點1原因：下馬威

記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯總統普丁下達「特別軍事行動命令」入侵烏克蘭，讓烏克蘭境內飽受砲火攻擊，遭到國際撻伐，對此就有台灣網友好奇，普丁選擇開打到底能從中得到什麼，文章掀起不小討論，有網友們認為，普丁此舉是在向歐美國家下馬威。

▲有網友提問，普丁對烏克蘭開戰到底能從中得到什麼？（圖／路透）

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一名網友在PTT的Gossiping版上以「普丁打烏克蘭到底得到什麼」為題發文表示，「不要說什麼得到歷史的定位，什麼定位？臭名嗎？然後變成現代希特勒，只是因為怕烏克蘭變成北約的形狀，就收復他，然後換到各國的制裁。」

原PO還指出，在YouTube上有看到俄羅斯民眾留言，說普丁是那個沒有從戰場上回來的人，意指普丁還活在過去。為此他就好奇提問，「所以普丁打烏克蘭到底得到什麼？」

▲烏俄戰爭開打，烏克蘭境內成人間煉獄。圖為基輔平民住宅區遭砲擊。（圖／路透）

文章一出掀起熱議，有不少網友認為，普丁此舉是要向歐美國家下馬威，「證明美國是紙老虎」、「這個美國跟歐盟就是爛啦」、「戳破蘇聯瓦解後的世界秩序由歐美維持的」、「動搖美國跟歐盟的信用」、「拳頭大才是真的」。

另外也有網友提出其他論點，認為普丁開打可能還有其他考量，「得到糧倉和烏克蘭重工業，爽得很，而且烏克蘭是俄羅斯發源地，拿下很有意義」、「當軍事據點，準備打波蘭立陶宛阿」、「自然資源和礦產」、「領土、肥沃黑土帶」、「得到烏克蘭難保不往西繼續擴大版圖」、「歐洲糧倉、舊蘇聯重工核心」。