台灣飲料霸主？「它」統治超商29年　網讚：再戰10年都行

▲超商飲料五花八門，其中一款飲料已稱霸29年不倒。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣的飲料品項眾多，不管是在超商、賣場、超市等地方，都能看到五花八門的飲品，供民眾選擇。就有一名網友表示，有一款飲料從小時候就看到很多人在喝，到現在已經29年了，仍然能在貨架上看見它的蹤影，讓他不禁想「還能稱霸市售飲料界幾年」。貼文引來不少人認為，除非漲價，不然再戰十年都沒問題。

一名網友在PTT以「純喫茶還能統治市售飲料界幾年」為題發文，表示從小喝到大的「純喫茶」，於1993年上市後，至今都還屹立不搖，在各大超商與賣場中的飲料櫃最下層通常都能找到它的蹤影。不過，讓他好奇的是，這種只有利樂包裝的純喫茶，既沒有罐裝、寶特瓶裝，也沒有鋁箔包裝，「這麼鬼的純喫茶，還能稱霸市售飲料界幾年？」

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▲純喫茶在超商屹立不搖29年。（圖／翻攝自Facebook／純喫茶）

貼文一出不少網友認同表示，只要不漲價，10年都沒問題，「不漲價再戰十年」、「這個價位稱霸啊，20元茶飲無敵手吧」、「不輸手搖飲，CP值超高」、「純喫茶確實是超商霸主」、「感覺只要統一集團存活著，純喫茶就不會消失」、「超商只喝純契茶」。

也有網友持不同意見，表示更喜歡麥香或義美的飲料，「你說麥香我還信」、「麥香更便宜好喝」、「現在長大以後都改喝光泉或義美的無香精茶飲」、「我覺得義美的紅茶自加鮮奶比較好喝」。