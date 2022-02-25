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真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久，就此也看得出國軍在改革上的牛步。（圖／陸軍司令部）

▲示意圖，與本文無關。（圖／陸軍司令部）

記者周亭瑋／綜合報導

對於俄羅斯鐵了心攻打烏克蘭，美國總統拜登強力譴責，但據白宮說法，他自始至終無意派兵至烏克蘭作戰。面對與烏克蘭相似的處境，就有網友直言，「真的打起來，是不是根本沒人會幫？」這番話掀起熱烈回響，許多人點頭感慨，不要太天真。

在俄羅斯發動全面攻擊後，拜登今宣布新一波制裁手段，包括封鎖俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）在內多家金融機構、出口管制，並封鎖多位俄羅斯重要人士與其家屬。

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不過，他也強調，美軍沒有也不會在烏克蘭與俄軍發生衝突，派往歐洲的美軍，並非赴烏克蘭作戰，而是保衛北大西洋公約組織（NATO）盟國，並協助歐洲東部盟國進行防衛。

▲▼拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

眼看美國對烏俄戰火的態度，許多人彷彿被敲了一記醒鐘，就有網友在PTT坦言，「事實證明，真的打起來是不是根本沒人會幫？當初勸人放棄核武的，簽和平協議的，國際公約組織之類的，聯合國之類的，證明靠自己最重要。」

最後，該名網友更強調，「台灣是不是應該向以色列學習才對！」而有別於以往的吐槽聲浪，這回鄉民們一面倒點頭，紛紛回應「這世界上沒人比自己重要」、「你想想台灣現在只要當四個月兵，笑死」、「這是真的，沒人會幫...醒醒吧」、「尤其是牽涉大國之間角力」、「只會閃兵閃尿，美國人不會幫你打戰」。

事實上，由於近來兩岸關係緊張，「台灣是否能效仿以色列，全民皆兵」等話題，一直備受熱議。前民進黨立委郭正亮就曾表達看法，他認為，這攸關台灣民眾有沒有共識，若要全民皆兵，至少每個人都上過打靶等基礎軍事訓練，再者，若發生衝突時，又該到哪裡領槍。

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