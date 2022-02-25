戰爭開打「台灣防空洞在哪」？　1網站秒查各地避難設施位置

▲戰時狀態防空洞是人民重要的躲藏地點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，國際高度關注，台灣的網友們除緊盯世界局勢外，也對台灣的現狀提出觀察，就有網友提出疑問，如果台灣真的不幸發生戰爭，還有防空洞可以躲藏嗎？

一名網友在PTT的Gossiping版上以「認真問現在台灣還有防空洞嗎」為題發文，「先聲明不是要製造恐慌，我目前在雙北生活，如果真的真的很不幸發生戰爭，人口擁擠的五個直轄市，還有防空洞可以躲嗎？」

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▲原PO提問，台灣是否還有防空洞可以躲藏？（圖／翻攝自PTT）

文章一出，不少網友留言提出可以做為防空洞的地方，「國小很多，要去跟小學生擠」、「認真說，就跟地震發生時一樣，學校的地下室，跟各公共設施都是臨時避難所」、「市區大樓的地下室就是防空洞，不然就躲醫院，盼不會被炸醫院」、「東風系列的飛彈除非垂直下來，不然地下室就夠了」、「現在是防空避難設施有很多啦，只是有沒有維護才是問題」。

另外也有網友分享自己看過、或家鄉有的避難設施，「小時候住眷村附近，真的有一個地方鐵門關起來在地下，我都以為是鬼住，原來是避難地下室入口，老蔣有豐富逃亡經驗，確實對各地防空洞有規劃」、「以前的小學有，後來變堆垃圾的就填掉」、「我家隔壁條菜市場有一個防空洞，滿大的」、「台北很多40年以上舊公寓有停車場的...以前都是防空洞避難用」。

事實上，台灣各地設有「防空疏散避難設施」，民眾可至內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」查詢，即可了解住家附近防空避難設施位置，但由於防空疏散避難設施多位於大樓地下室，平時屬於個人財產，未經所有權人同意，不可擅自進入。