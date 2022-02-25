林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴

▲俄羅斯開戰，烏克蘭首都基輔已遭入侵。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭第二天，有些台灣人不禁擔心之後也會陷入相似處境。對此，立法委員林昶佐稍早發文，要台灣和國際一同聲援烏克蘭，並強化自身的國防戰力，才能抵禦極權國家侵略的野心。只是該文一出，就讓不少網友傻眼回應，「你先當兵再來說」、「講得好，所以委員當幾年兵」。

林昶佐今（25日）在臉書粉專上，以「台灣和國際一起聲援烏克蘭，反對極權侵略」為題發文，開門見山講述了俄羅斯與烏克蘭目前情況，並提到為了保護旅居烏克蘭的台灣人安全，他已經請外交部部長吳釗燮將負責烏台人業務的駐外辦事處從俄羅斯莫斯科改為波蘭華沙，現由華沙辦事處兼轄烏克蘭事務。

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▲林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

話鋒一轉，林昶佐表示，雖然台灣與烏克蘭的地理環境、地緣戰略不太一樣，不過俄羅斯對烏克蘭開戰一事，象徵著極權政權對區域的安全真存在威脅，台人除了要關切並支持烏克蘭外，也要「強化自身的國防戰力、團結國民自我防衛的決心與能力，才能抵禦極權國家的侵略野心。」

貼文曝光後，不少網友都針對文末這段話回應，「好意思說要強化國防實力？奇文共賞」、「好像有人不用當兵」、「不要廢話，先去當兵」、「你先把兵當完」、「完全沒說服力」、「你先去當兵啦」、「以身作則」、「你最沒資格嘴這件事」、「先當兵再跟我說」、「先強化你自己吧」、「很幽默」、「沒當兵的憑什麼呼籲」。

本站2016年曾報導《台獨人士都躲打仗？ 蔡正元譏：林昶佐裝漏尿不當兵》，國民黨前副秘書張蔡正元曾譏諷「林昶佐裝漏尿不當兵。」雖然林昶佐未服兵役一事引發外界熱議，不過林昶佐先前就曾表示，自己是因為焦慮症才會未服兵役，「我是比較平常心啦」，請大家不要再攻擊。

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