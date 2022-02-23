「進口雞蛋」沒人買！南韓因禽流感爆蛋荒　政府浪費90億稅金銷毀

▲2021年1月，南韓曾因爆發禽流感而導致雞蛋供應鏈不穩，每人只能限購一盤雞蛋，經濟副總理洪楠基視察超市。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

台灣近來爆發「雞蛋之亂」，若前往超市或雜貨店購買，可謂是一蛋難求；不過去年曾爆發禽流感的南韓，事實上也經歷類似情況。為管控不斷上漲的物價，南韓政府不顧養雞業者建議，強行向國外購入總價數億元的雞蛋，如今卻因為進口雞蛋乏人問津，最後當局決定招標報廢價值約85億韓元、總數達2100萬顆雞蛋，處理成本達4.8億韓元，合計浪費90億韓元（近新台幣2.1億元）。

根據韓媒《YTN》報導，南韓從2020年11月起陸續在全羅南北道、京畿道、慶尚北道、忠清北道等地驗出高病原性禽流病毒株，高達478萬隻以上的雞、鴨、鵪鶉慘遭撲殺，同時銷毀雞蛋，因此蛋價節節攀升，為了穩住物價，南韓經濟副總理兼財務企劃部長洪楠基數度巡視雞蛋生產現場，之後大幅向國外進口雞蛋，以求穩住蛋價。

不過，當時南韓養雞農不看好政府的策略，認為政府應該先向因禽流感受害的雞農祭出補償措施，並直指政府大幅增加雞蛋進口量，恐怕在未來引起各種問題。沒想到，南韓養雞業者最後卻一語成讖。

▲今年2月初，南韓京畿道平澤市某養雞場爆發H5A1禽流感病毒，當局撲殺11.7萬隻雞。（圖／達志影像）

該則報導公開2張即將被報銷的雞蛋相片，現場雞蛋籃堆積如山，一籃雞蛋有30顆、總共堆滿71萬籃的雞蛋（2100多萬顆），皆已過了45天的保存期限，若從當時的國政監查資料來換算，加上各種航空物流的費用，大約每顆雞蛋落在400韓元、1籃雞蛋12000韓元，總價落在85億韓元上下。

而若再算上韓國農水產食品流通公社近期公告在招標官網上的報銷處理成本4億8千萬韓元，等於是南韓政府浪費了90億韓元。

就連南韓的養雞農都認為太扯，因為今年度報銷處理的雞蛋量是史無前例的多。外界指責，南韓政府大量從國外採購雞蛋、安定物價的方式是政策上的錯誤，根本是「紙上談兵」（桌上行政，指空談政策構想，卻未臻著實際需要）。

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