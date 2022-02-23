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全台鬧蛋荒農委會應變太慢？　陳吉仲：承受所有批評

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲對於缺蛋風波，陳吉仲說，承受所有批評。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

近來氣溫下降，產蛋率又將受影響，農委會今（23日）下午臨時召開記者會再次說明日前已提過的相關政策，並統計目前每天仍約有7000箱、150萬顆蛋的缺口，但去年10月量就下滑，是否應變太慢了？農委會主委陳吉仲強調，承受所有外界一切批評，若要負責全是農委會要負責。

記者會上陳吉仲重複說明已公布的政策，媒體問去年10月產蛋率已往下滑，短短幾個月要調節可能有難度，只是這次狀況都掌握不了？是否有應變太慢的問題？陳吉仲回應，發現數字是養雞協會問了2000多個養雞的畜牧場的資料匯整，每一天生產雞蛋箱數呈現紅色，去年11月開始跌，當然開始調度。

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陳吉仲接著說，「這件事情，所有雞蛋不足的部分，如果要負責，全部是農委會要負責，農委會要負責，當然就是我要負責，所以會造成不足部分當然要檢討。」

陳吉仲指出，能掌控在政府手上或不能掌控的，都要完整說明，從11月開始溫差變大，彰化12月就超過17天，前年只有3天，多了14天的溫差超過10度，這絕對會造成產量下跌，所以短期再怎麼因應，氣候的變化永遠超乎想像，像認為過年後需求下跌，天氣變好吹南風，可能溫度回來，供應會更充足，結果也無法預測上週六開始寒流再一波影響，導致生產數量當然受影響。

陳吉仲強調，當然不希望緊急專案進口，但最後為了穩定整個供需，才會在1月中下旬採取進口，而不管現在、短期、市場機制或過年間價格穩定，「都是農委會在做的決定，我們當然承受所有一切外界的批評，更重要的是，不可能讓這樣情勢持續發生，那我們就太不負責」。陳吉仲最後表示，後續會提出冷鏈跟所有通路契約合作等改善計畫。

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