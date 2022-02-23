雞蛋每天還缺15萬顆！　農委會宣布「2+3補助」延長至3月中

▲農委會統計目前每天仍缺約15萬顆雞蛋。（圖／記者曾筠淇攝）



記者許展溢／台北報導

蛋荒未解，近日寒流又來襲持續影響雞蛋產能，農委會今（23日）下午臨時召開記者會表示，目前每天仍約有7000箱、150萬顆蛋的缺口，日前祭出的「2+3」補助將延長至3月中，預估3月中下旬缺蛋情況就能逐漸改善。

農委會主委陳吉仲指出，目前在產蛋雞數3158萬隻，每日雞蛋供應量10.7萬箱（200顆/箱），供應缺口約7000箱，缺蛋原因主要為低溫、日夜溫差大，造成健康不佳雞隻斃死及抗病力下降致疫病死亡或撲殺，整體雞蛋產能減少。

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▲陳吉仲估3月中旬蛋荒情況能逐漸改善。（圖／記者許展溢攝）



農委會再次說明日前已提出過的措施，包括行政院穩定物價政策已針對黃豆、玉米及小麥等貨品之5%營業稅，於今年4月30日前全免，以期穩定飼料價格（蛋雞飼料負擔可減少0.6元/公斤）。陳吉仲說，蛋雞場生產獎勵與市場機制（2+3）及補貼復養，除市場調漲2元，自2月8日起，鼓勵蛋農生產雞蛋獎勵金每台斤3元，將延長到3月中旬，加速蛋中雞復養，每隻最高補助25元。

農委會提到，春節前調度10778箱，節後目前已調度11450箱，至於專案進口雞蛋，目前准予進口鮮蛋的國家為美國、澳洲及日本，補足加工原料蛋缺口。陳吉仲強調，雞蛋產銷推估3月上旬氣候回暖，3月中旬後將能逐漸恢復生產。