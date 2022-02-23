擔憂俄軍入侵！烏克蘭總統頒令「動員後備役」　最多可調250萬人

▲烏克蘭將動員預備役軍人，抵禦俄軍入侵行為，圖為烏克蘭領土防衛部隊女預備役軍人，烏克蘭曾於2021年10月進行秋季徵召。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁派遣重兵進入頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR），隨著俄烏之間的衝突升溫，美國與歐盟等西方國家陸續祭出制裁措施。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則於當地時間22日表示，將動員部份預備役軍人；國防部門則透露，烏克蘭目前最多可以動員達250萬人。

根據《美聯社》，隨著俄羅斯對烏克蘭東部地區的侵略行動愈加明顯，澤倫斯基於當地時間22日晚間發表一場全國性的談話，他強調目前雖然不需要全面動員、以維持一般民眾的正常生活，但眼下烏克蘭急需迅速向軍隊與其他軍事單位編隊增派人員，因此他頒布一項動員法令，徵召預備役軍人。

內容提到，澤倫斯基的動員法令只是用於那些被分配至行動預備役隊的人，在一段「特殊時期」，行動預備役隊通常在持續的敵對行動中被動員；不過，澤倫斯基並未澄清「特殊時期」的涵意。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Oleksii Danilov）今年初曾透露，烏克蘭最多可以動員250萬名士兵投入戰場。

另外，澤倫斯基同時宣布「經濟愛國主義計畫」，鼓勵在地生產、投資，以及減免汽油增值稅，以此支撐一個飽受戰爭威脅的國家。

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