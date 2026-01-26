　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

▲ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿屍袋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

獨立媒體《伊朗國際》指出，伊朗政府在8日至9日的全國性鎮壓行動中，造成逾3萬6500人死亡，成為史上最血腥的2天。根據《伊朗國際》編輯部取得的最新機密文件、現場報告及醫護人員證詞，這場慘案死亡人數遠超越先前估計，受害者遍布全國逾400個城鎮。

文件曝光：全國400城鎮淪陷　死亡人數突破3.6萬

伊朗革命衛隊（IRGC ）情報組織提交給最高國家安全委員會的報告指出，截至24日的統計顯示死亡人數已突破3萬6500人。內政部消息人士透露，安全部隊在全國逾400個城市與示威者發生衝突，衝突地點超過4000處。醫療系統保守估計，光是拉什特市（Rasht）就有逾2500人喪生，馬什哈德（Mashhad）至少1800人、伊斯法罕地區（Isfahan）逾2000人、卡拉季（Karaj）周邊至少3000人。

▲▼伊朗首都德黑蘭街頭瀰漫著肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德黑蘭街頭瀰漫肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

拉什特市集淪人間煉獄　AK-47掃射逃難民眾

裏海沿岸的拉什特市是鎮壓最慘烈的城市之一，《華盛頓郵報》報導，當地歷史悠久的傳統市集在抗議期間陷入火海，數十名躲避鎮壓的民眾在逃離火場時，遭到手持AK-47步槍的安全部隊射殺。目擊者薩曼（Saman）描述，「安全部隊用卡拉什尼科夫（Kalashnikov）步槍朝市集掃射，那個場面太可怕了。他們殺了很多人，就連逃跑的民眾也不放過。」

安全部隊闖醫院行刑　傷患疑遭「補槍」處決

多名醫護人員向《伊朗國際》證實，安全部隊曾闖入醫院，將正在接受治療的傷患帶走。太平間流出的影像顯示，部分遺體頭部中彈，但身上仍連接著醫療管線和監測設備，顯示這些傷患可能是在住院期間遭到「補槍」處決。2名護士更指證，一名重傷青年被送上救護車後，當場遭安全人員連開兩槍擊斃。

哈米尼下令「以恐怖取得勝利」　代理武裝參與屠殺

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗政府鎮壓手段極為殘暴且有組織，根據消息來源，最高領袖哈米尼9日發表演說後，革命衛隊高層在簡報中使用「以恐怖取得勝利」、「戰鬥直到沒有叛亂」等字眼。此外，還有證據顯示來自伊拉克和敘利亞的代理武裝力量也參與鎮壓行動。

拉什特慘劇始末：封鎖消防車4小時　射殺逃生民眾

拉什特的慘劇始於7日，當地商家為聲援抗議而罷市，遭革命衛隊和巴斯基（Basij）民兵威脅。8日晚間有數百名抗議者湧上街頭，安全部隊先以催淚瓦斯驅散，隨後開始無差別射擊。當晚約9時市集突然起火，火勢在強風助長下迅速蔓延。目擊者指出，安全部隊不僅封鎖消防車達4小時，更對持續射擊逃離火場的民眾。一名拉什特大學生表示，「人們不知該逃跑還是衝向安全部隊，一切如同末日。」

強收「子彈費」才能領屍　家屬被迫私埋親人

當局對受害家屬施加巨大壓力，強迫他們支付一大筆「子彈費」才能領回遺體，甚至要求將死者登記為巴斯基民兵。許多家屬為避免遺體落入政府手中，選擇私下將親人埋葬於自家農地。一名德黑蘭律師匿名表示，「非官方報告顯示數萬人被捕，革命衛隊可以隨意處決，將遺體送往太平間，再宣稱他們死於街頭」，已構成國際人權危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

開嗆川普？　委內瑞拉代理總統怒喊「受夠美國指令」

日14歲少女濫藥當街抽搐！東京1處成逃家聚集地　她持600顆安眠藥

照X光閉眼「下面怪怪的」　睜眼竟在錄影！牙助6年偷拍數百女病患

北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊隊伍100公尺

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

日本卡車「失控衝破平交道」撞上電車！車體斷兩截　司機慘死

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！　諾選舉失敗將請辭

火燒熟睡街友！泰3屁孩「手機錄影炫耀」　年紀最小才9歲

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

開嗆川普？　委內瑞拉代理總統怒喊「受夠美國指令」

日14歲少女濫藥當街抽搐！東京1處成逃家聚集地　她持600顆安眠藥

照X光閉眼「下面怪怪的」　睜眼竟在錄影！牙助6年偷拍數百女病患

北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊隊伍100公尺

急凍-30°C！義大利麵瞬間冰封「漂浮半空中」　800萬人看傻

日本卡車「失控衝破平交道」撞上電車！車體斷兩截　司機慘死

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！　諾選舉失敗將請辭

火燒熟睡街友！泰3屁孩「手機錄影炫耀」　年紀最小才9歲

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

高雄應援「水舞秀落空」粉絲道歉了！利特現身安慰：不是你們的義務

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

獨／外國媽不坐月子、經期爽吃冰OK？老外中醫師搖頭曝「差異」

被CNN評選為「日本最美31處風景」　123座蜿蜒鳥居長廊超壯觀

王心凌唱〈當你〉哽咽泛淚 跟歌迷約定：很快會再見！

國際熱門新聞

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

北海道大雪！機場7000人滯留　巴士JR全停駛

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

更多熱門

相關新聞

伊朗斷網14天　每日經濟損失11.8億

伊朗斷網14天　每日經濟損失11.8億

伊朗政府血腥鎮壓大規模示威，並自1月8日起切斷網路連線，迄今已經邁入第14天，成為該國史上持續最久、範圍最廣的斷網事件。由於資訊流通大幅受限，迄今死傷人數等具體情況不明。而網路監測機構NetBlocks指出，伊朗斷網經濟損失估計每日高達3735萬美元（約11.8億元）。

伊朗17歲少年示威「腦漿噴滿地」！

伊朗17歲少年示威「腦漿噴滿地」！

伊朗暴動500死！示威導火線一次看

伊朗暴動500死！示威導火線一次看

泰國合艾水災110死！20無名屍待認領

泰國合艾水災110死！20無名屍待認領

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

關鍵字：

伊朗鎮壓死亡人數拉什特慘劇醫院槍殺人權危機

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面