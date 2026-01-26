機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

▲ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿屍袋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

獨立媒體《伊朗國際》指出，伊朗政府在8日至9日的全國性鎮壓行動中，造成逾3萬6500人死亡，成為史上最血腥的2天。根據《伊朗國際》編輯部取得的最新機密文件、現場報告及醫護人員證詞，這場慘案死亡人數遠超越先前估計，受害者遍布全國逾400個城鎮。

文件曝光：全國400城鎮淪陷 死亡人數突破3.6萬

伊朗革命衛隊（IRGC ）情報組織提交給最高國家安全委員會的報告指出，截至24日的統計顯示死亡人數已突破3萬6500人。內政部消息人士透露，安全部隊在全國逾400個城市與示威者發生衝突，衝突地點超過4000處。醫療系統保守估計，光是拉什特市（Rasht）就有逾2500人喪生，馬什哈德（Mashhad）至少1800人、伊斯法罕地區（Isfahan）逾2000人、卡拉季（Karaj）周邊至少3000人。

▲ 德黑蘭街頭瀰漫肅殺氣氛。（圖／達志影像／美聯社）

拉什特市集淪人間煉獄 AK-47掃射逃難民眾

裏海沿岸的拉什特市是鎮壓最慘烈的城市之一，《華盛頓郵報》報導，當地歷史悠久的傳統市集在抗議期間陷入火海，數十名躲避鎮壓的民眾在逃離火場時，遭到手持AK-47步槍的安全部隊射殺。目擊者薩曼（Saman）描述，「安全部隊用卡拉什尼科夫（Kalashnikov）步槍朝市集掃射，那個場面太可怕了。他們殺了很多人，就連逃跑的民眾也不放過。」

安全部隊闖醫院行刑 傷患疑遭「補槍」處決

多名醫護人員向《伊朗國際》證實，安全部隊曾闖入醫院，將正在接受治療的傷患帶走。太平間流出的影像顯示，部分遺體頭部中彈，但身上仍連接著醫療管線和監測設備，顯示這些傷患可能是在住院期間遭到「補槍」處決。2名護士更指證，一名重傷青年被送上救護車後，當場遭安全人員連開兩槍擊斃。

哈米尼下令「以恐怖取得勝利」 代理武裝參與屠殺

▲ 伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗政府鎮壓手段極為殘暴且有組織，根據消息來源，最高領袖哈米尼9日發表演說後，革命衛隊高層在簡報中使用「以恐怖取得勝利」、「戰鬥直到沒有叛亂」等字眼。此外，還有證據顯示來自伊拉克和敘利亞的代理武裝力量也參與鎮壓行動。

拉什特慘劇始末：封鎖消防車4小時 射殺逃生民眾

拉什特的慘劇始於7日，當地商家為聲援抗議而罷市，遭革命衛隊和巴斯基（Basij）民兵威脅。8日晚間有數百名抗議者湧上街頭，安全部隊先以催淚瓦斯驅散，隨後開始無差別射擊。當晚約9時市集突然起火，火勢在強風助長下迅速蔓延。目擊者指出，安全部隊不僅封鎖消防車達4小時，更對持續射擊逃離火場的民眾。一名拉什特大學生表示，「人們不知該逃跑還是衝向安全部隊，一切如同末日。」

強收「子彈費」才能領屍 家屬被迫私埋親人

當局對受害家屬施加巨大壓力，強迫他們支付一大筆「子彈費」才能領回遺體，甚至要求將死者登記為巴斯基民兵。許多家屬為避免遺體落入政府手中，選擇私下將親人埋葬於自家農地。一名德黑蘭律師匿名表示，「非官方報告顯示數萬人被捕，革命衛隊可以隨意處決，將遺體送往太平間，再宣稱他們死於街頭」，已構成國際人權危機。