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北市雞蛋庫存燈號不準！　農委會：讓消費者誤判不太好

▲▼北部年後缺蛋潮，記者走訪三大賣場，發現只有愛買雞蛋貨架上，還有雞蛋在架上，但每人限購一盒雞蛋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北市雞蛋燈號低於安全庫存卻能買到，農委會盼要準確掌握。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

台北市與各大賣場、超商等業者建立即時聯絡管道，針對重要民生物資如奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條和蛋等庫存量狀況，每日用「燈號」回報，部分通路雞蛋出現亮紅燈（庫存量低於安全存量），現場卻能買到，是北市統計有問題？農委會今（23日）表示，盼北市準確掌握，否則讓消費者誤判不太好。

農委會主委陳吉仲說，全聯1天平常需要15萬盒（1盒10顆），尤其要讓北部消費者能買到雞蛋，都有在調度，但因假日有時需要休息，沒運輸或洗選，上班族大多去超市買東西時都假日，反而造成假日雞蛋供應少。

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陳吉仲表示，因此跟勞動部協調，尤其接下來3天假期到了，都可提供雞蛋時，這種紅燈現象就會大幅度減少，感謝北市府給相關資訊，農委會責任就是哪裡有雞蛋不足，會全力調度，進口蛋來了都會全給食品加工廠，加工廠若協助調度300箱，就會給加工廠300箱進口蛋。

農委會畜牧處處長張經緯進一步說明，台北市為「都會」供蛋形式，預警系統針對超商跟超市通路，超商的蛋供應無虞，農委會掌握上沒問題，但超市預警系統，純粹來自於超市需求呈報，比如今天需求預估希望廠商送16萬盒，會實際盤點到貨幾盒，並發布預警系統。

張經緯指出，確實預警系統也有函文給農委會希望增加調度，但這樣的資訊來源全為單一業者所提，看到貨量去做預警燈號時，實際跟每間店到貨量、供應數就有落差，所以希望要客觀評估，以台北市超市通路來看，服務區域大，每區需求不同，每間店需求量每天也不一樣，燈號有時預測失準。

張經緯強調，希望預警燈號對市民有利、超前部署，但仍盼回歸到真的符合市場機制跟供需，當然農委會會盡量補足超市通路，真的六日因洗選場、貨運業者休息會協調調度，如大家輪流休息或輪流供貨，盡量滿足平衡缺口，讓大家都如期買到蛋。張經緯說，還是希望預警系統準確掌握，比如供跟需的雙方需求，若完全只靠需求端只提要幾盒，通報不到幾盒就變亮紅燈，導致消費者誤判燈號不太好。

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