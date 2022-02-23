蛋荒要結束了？　陳吉仲預判「3月上旬可以改善不足」

▲農委會專案從美國、日本和澳洲進口約500多萬顆蛋。（圖／記者唐詠絮攝）



記者許展溢／台北報導

全台鬧蛋荒議題持續，有網友抱怨遇到7顆150元狀況，農委會主委陳吉仲今（23日）表示，哄抬價格有資料提供給消保處、公平會調查，明後天中南部天氣好轉，預估3月上旬就能改善不足問題，而專案進口蛋會全送到食品加工廠，不會到市面。

農委會為補足台灣雞蛋缺口，採專案方式從美國、日本和澳洲進口約500多萬顆蛋，陳吉仲出席第二屆永續善農獎IPM Award揭曉頒獎時表示，去年11月產蛋量不足便做市場調節，今年1月中下旬氣溫變化大、禽流感等因素，採專案進口，預計2月底至3月底間到，日本300萬顆、澳洲200萬顆，美國幾十萬顆。

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民眾關心進口蛋流向何處？陳吉仲說，日本從三重縣某單一畜牧場進口，離禽流感疫區超過150公里，當地有相關防檢疫，到台灣食藥署也會把關確保沒疫病，一切從食品安全角度專案進口做調節，且進來不會流通到市場，會給食品加工市場使用，主要是年前至今都跟加工廠調度許多雞蛋，所以進來會直運送到加工廠。

▲陳吉仲預判3月上旬就能改善雞蛋不足狀況。（圖／記者許展溢攝）



對於網友遇到7顆150元的雞蛋，陳吉仲說，目前雞蛋價格產地價每台斤36.5元塊，加上農委會獎勵3元讓農民積極努力生產，少數業者哄抬行政院相關部會如消保處、公平會等會針對此情勢調查，會有資料提供。

另外，預估清明節後雞蛋產量回穩，恐怕價格因此回不去？陳吉仲僅表示，「預判明天之後中南部天氣好轉，認為3月上旬整個雞蛋不足可以有效改善」，今中午會將所有數字提供給蛋商讓他們了解，相關統計數據下午2點會另開記者會說明。