不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：要做最壞打算

▲俄軍坦克出現神秘「Z」字。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)日前承認烏東地區頓內茨克(Donetsk)與盧甘斯克(Lugansk)獨立建國,並派維和部隊進駐。現在社群媒體上就流傳著,俄軍車輛、坦克駛入烏東地區的畫面,令人感到奇怪的是,許多軍備上都噴有未知的「Z」字符號,專家則指出,這些符號並不單純,要做好俄軍備戰完成的最壞打算。

根據《每日星報》報導,從社群媒體上曝光的照片和影片可以看到,大量俄羅斯軍用車、坦克等軍備正在進駐烏克蘭東部地區,但許多軍備上都有非常明顯框起來的Z符號。熟知當地情勢的調查記者托勒(Aric Toler)表示,在當地8年以來從未見過這種狀況,「所以我猜,我害怕要做會壞的打算。」

Feb-18th footage; Russian Armed Forces MTLBs column near Aleksandrovka, Belgorod Oblast, 38 km from Ukrainian-Russian border.



Z- marked are Russian vehicles. pic.twitter.com/fGWDUmSDV4