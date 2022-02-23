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不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：要做最壞打算

▲▼俄坦克出現神秘「Z」字。（圖／翻攝自推特）

▲俄軍坦克出現神秘「Z」字。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前承認烏東地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）獨立建國，並派維和部隊進駐。現在社群媒體上就流傳著，俄軍車輛、坦克駛入烏東地區的畫面，令人感到奇怪的是，許多軍備上都噴有未知的「Z」字符號，專家則指出，這些符號並不單純，要做好俄軍備戰完成的最壞打算。

根據《每日星報》報導，從社群媒體上曝光的照片和影片可以看到，大量俄羅斯軍用車、坦克等軍備正在進駐烏克蘭東部地區，但許多軍備上都有非常明顯框起來的Z符號。熟知當地情勢的調查記者托勒（Aric Toler）表示，在當地8年以來從未見過這種狀況，「所以我猜，我害怕要做會壞的打算。」

基輔軍方消息人士表示，這代表著俄軍的最後準備工作都已完成，「烏克蘭人也有非常類似的坦克和車輛，他們希望能減少被友軍誤擊的風險。」

前戰地情報員吉米（David Kime）透露，來自俄羅斯準軍事組織的雇傭軍說，Z代表的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。俄羅斯國防政策專家羅伯李（Rob Lee）則在推特表示，這些軍備上的Z是為了識別不同特遣隊或梯隊，但目前這些說法都尚未得到證實。

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