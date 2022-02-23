普丁不會停手！　學者揭背後野心：攻進基輔「清洗」烏克蘭菁英

▲普丁多次要求，禁止烏克蘭等新成員加入北約。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯戰車進入烏東，接著宣布與2個分離主義「共和國」建交。CNN刊載一篇美國學者分析指，俄國總統普丁不太可能就此止步，坐下來談判的「長桌時代」顯然已經結束，俄軍坦克可能不會停在接觸線上，除了想接管2個分離地區，也可能一路打進基輔，清洗烏克蘭的菁英並建立代理政府，擊退北約勢力。

▲路透社直擊，俄軍坦克和軍車連夜進入頓內茨克（Donetsk）。（圖／路透）

加州大學洛杉磯分校政治學教授、史丹佛大學行為科學高級研究中心研究員特雷斯曼（Daniel Treisman）評論，普丁簽署承認頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）獨立建國，並下令「維和」部隊進入烏東，然而，最不祥的徵兆可能是普丁對俄羅斯人民發表的58分鐘電視談話，從19世紀的視角對俄羅斯的歷史做了全面回顧，「他的夢想不是重建蘇聯，而是1917年前的俄羅斯帝國。」

▲學者認為，俄羅斯的坦克「不會停在接觸線上」，普丁對於西方國家的不信任已根深蒂固。（圖／路透）

特雷斯曼表示，普丁似乎並不傾向和解，即使最終奪取了這2個分離地區，而完成他的短期目標，也無助於解決他與西方國家之間更深層面的矛盾，他擔憂西方規模正不斷擴大，過去數月，普丁持續要求西方簽下書面承諾，結束北約的擴張與自1997年以來的駐軍。特雷斯曼說，即使不會立即全面入侵，普丁也不太可能放棄破壞烏克蘭國家地位與擊退北約，「俄羅斯的坦克可能不會停在接觸線上。」

特雷斯曼認為，俄國可能想接管整個頓內茨克與盧甘斯克行政區，又或者會一路打進基輔，摧毀烏克蘭軍事基地，清洗烏克蘭菁英，並建立一個代理政府，「如果普丁成功破壞烏克蘭，他不太可能就此止步。普丁對西方的不信任與對俄羅斯命運的想法現在已經根深蒂固，我們必須加重破壞國際秩序得付出的代價。」

特雷斯曼2015年曾在招待會中向普丁提問關於占領克里米亞的計畫，當時普丁微笑著向特雷斯曼說，「我甚至對這件事進行得如此順利而感到驚訝！」特雷斯曼警告，現在西方國家必須確保，這次普丁不會覺得這麼容易。

▲烏克蘭東部局勢。（圖／ETtoday）

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