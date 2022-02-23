普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯承認烏克蘭東部兩處親俄分離主義地區為獨立國家，甚至派兵進駐烏東。不過美國前總統川普（Donald Trump）22日大讚總統普丁的行為是「天才」（genius），更稱把駐烏軍隊形容成維和部隊「非常精明」（savvy），還說如果是他掌政，烏俄就不會發生危機。

綜合紐約時報、國會山莊報等美媒報導，在美國總統拜登宣布對俄羅斯祭出制裁措施之前，川普接受廣播電台採訪，被問及普丁（Vladimir Putin）承認烏東頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國一事。

川普向主持人表示，「這太天才了，普丁宣布烏克蘭一大部分土地，是烏克蘭喔，普丁宣布那地方獨立了」，且普丁相當精明（savvy），「這多聰明啊？他過去就成為一名維和人士，這是最強大的和平力量，可以把這用在我們的南部邊境，這是我見過最強大的和平力量，我從來沒見過這麼多軍用坦克，他們會維持和平的，好嗎」。

川普進一步稱，他和普丁很熟，假如他仍然是美國總統，普丁就不會對烏克蘭出手。

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