衛星照曝！烏俄邊境新建「野戰醫院」　部署百輛軍用車

▲俄羅斯西部別爾哥羅德（Belgorod）地區甚至已設置了野戰醫院。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國衛星影像公司Maxar Technologies公布最新衛星照顯示，白俄羅斯靠近烏克蘭的南部邊境，部署了100多輛軍用車及數十頂部隊帳篷。此外，俄羅斯西部邊境的一個軍事基地，甚至已設置了一間新的野戰醫院。

▲白俄羅斯南部城市莫濟里（Mazyr）軍隊部署之前的衛星照。（圖／路透）



根據《路透社》報導，最新衛星影像顯示，白俄羅斯南部城市莫濟里（Mazyr）的Bolshoy Bokov機場部署了100多輛軍用車及數十頂部隊帳篷。此外，在俄羅斯西部別爾哥羅德（Belgorod）地區甚至已設置了一間新的野戰醫院。

▲白俄羅斯南部城市莫濟里（Mazyr）Bolshoy Bokov機場現在已部署了100多輛軍用車。（圖／路透）



Maxar Technologies過去幾個星期以來，不斷追蹤俄軍在烏克蘭邊境的部署情況，先前才有衛星影像顯示，別爾哥羅德西北部及所羅替（Soloti）、瓦盧伊基（Valuyki）出現新的裝甲設備及部隊，這些城鎮距離俄烏邊境僅有35公里距離。

俄國總統普丁21日宣布簽署協議，承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為獨立實體，並且派兵前往當地維持和平。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，俄軍進入烏克蘭控制的頓巴斯地區（Donbas）將會是普丁又一次越界，如今雙邊衝突已有多條戰線，必須準備好迅速採取行動。

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