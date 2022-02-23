不斷更新／日本宣布制裁俄羅斯！　加拿大「禁和俄國有銀行交易」

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道22日宣布，將對俄羅斯實施第一輪經濟制裁，具體措施包含禁止和頓內茨克、盧甘斯克及俄羅斯進行任何金融交易、禁止加拿大人購買俄羅斯國債、制裁投票支持烏東2地區獨立的俄國議員、禁止和兩間俄羅斯國有銀行進行任何金融交易。

杜魯道（Justin Trudeau）指出，他將授權向該地區增派部隊，包含460名加拿大武裝部隊成員，並向拉脫維亞派遣更多軍隊，同時部署更多護衛艦與海上巡邏機。

日本

日本首相岸田文雄23日宣布，將對俄羅斯祭出制裁，包含停發相關人員簽證、凍結資產，也禁止進出口，也禁止俄國債券在日本發售。同時也對宣佈獨立的烏東兩地區進行制裁。

根據日本《路透社》報導，岸田文雄23日宣布，將對俄羅斯與烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）祭出制裁。具體措施包含停止對俄羅斯特定人士發放簽證、凍結俄國特定人士資產、停止與俄羅斯及烏東2區的進出口，同時也禁止俄國債券在日本發售。

英國

英國首相強生（Boris Johnson）22日宣布，制裁5家俄國銀行和3名與普丁關係密切的俄國巨賈，包含俄羅斯銀行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、Promsvyazbank和黑海銀行（Black Sea Bank）等5家銀行，以及提姆欽科（Gennady Timchenko）和伊戈爾．羅登柏（Igor Rotenberg）與波瑞斯．羅登柏（Boris Rotenberg）兄弟等3人。

不過，強生並未對俄羅斯幾家最大型國有銀行實施限制措施，也未切斷俄國企業資金或將其他幾位知名俄羅斯大亨逐出英國。但強生強調：「這是第一批措施，是我們準備採取行動的第一波。」

▲英國首相強生。（圖／路透）



歐盟

歐盟成員國22日一致同意針對俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，實施一系列制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。包括對俄國國家院（Duma）投票支持承認烏東分離主義地區獨立的351位議員，以及破壞烏克蘭領土完整以及主權的27個實體及個人，範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。

美國

美國總統拜登22日在白宮宣布，將對俄羅斯進行第一波金融制裁行動，包括俄國VEB銀行，以及俄羅斯軍事銀行（Promsvyazbank），還有俄羅斯的主權債務。制裁對象包括俄羅斯的寡頭、重要人士和其家人。

進行這項金融制裁是要切斷俄國政府從西方金融市場募資的管道，並讓俄國無法在歐洲市場交易債券。

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，停止批准北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線，並下令撤回俄羅斯管道認證所需的關鍵文件。