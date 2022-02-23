　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／日本宣布制裁俄羅斯！　加拿大「禁和俄國有銀行交易」

▲▼岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道22日宣布，將對俄羅斯實施第一輪經濟制裁，具體措施包含禁止和頓內茨克、盧甘斯克及俄羅斯進行任何金融交易、禁止加拿大人購買俄羅斯國債、制裁投票支持烏東2地區獨立的俄國議員、禁止和兩間俄羅斯國有銀行進行任何金融交易。

杜魯道（Justin Trudeau）指出，他將授權向該地區增派部隊，包含460名加拿大武裝部隊成員，並向拉脫維亞派遣更多軍隊，同時部署更多護衛艦與海上巡邏機。

日本

日本首相岸田文雄23日宣布，將對俄羅斯祭出制裁，包含停發相關人員簽證、凍結資產，也禁止進出口，也禁止俄國債券在日本發售。同時也對宣佈獨立的烏東兩地區進行制裁。

根據日本《路透社》報導，岸田文雄23日宣布，將對俄羅斯與烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）祭出制裁。具體措施包含停止對俄羅斯特定人士發放簽證、凍結俄國特定人士資產、停止與俄羅斯及烏東2區的進出口，同時也禁止俄國債券在日本發售。

英國

英國首相強生（Boris Johnson）22日宣布，制裁5家俄國銀行和3名與普丁關係密切的俄國巨賈，包含俄羅斯銀行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、Promsvyazbank和黑海銀行（Black Sea Bank）等5家銀行，以及提姆欽科（Gennady Timchenko）和伊戈爾．羅登柏（Igor Rotenberg）與波瑞斯．羅登柏（Boris Rotenberg）兄弟等3人。

不過，強生並未對俄羅斯幾家最大型國有銀行實施限制措施，也未切斷俄國企業資金或將其他幾位知名俄羅斯大亨逐出英國。但強生強調：「這是第一批措施，是我們準備採取行動的第一波。」

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生。（圖／路透）

歐盟

歐盟成員國22日一致同意針對俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，實施一系列制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。包括對俄國國家院（Duma）投票支持承認烏東分離主義地區獨立的351位議員，以及破壞烏克蘭領土完整以及主權的27個實體及個人，範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。

美國

美國總統拜登22日在白宮宣布，將對俄羅斯進行第一波金融制裁行動，包括俄國VEB銀行，以及俄羅斯軍事銀行（Promsvyazbank），還有俄羅斯的主權債務。制裁對象包括俄羅斯的寡頭、重要人士和其家人。

進行這項金融制裁是要切斷俄國政府從西方金融市場募資的管道，並讓俄國無法在歐洲市場交易債券。

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，停止批准北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線，並下令撤回俄羅斯管道認證所需的關鍵文件。

▲▼ 烏克蘭戰爭東部局勢0222。（圖／ETtoday）

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
想休假想瘋！　軍官偽造罹癌證明連休16天
傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！　限制出口半導體
捲林姿妙弊案！　前立委楊吉雄150萬交保
泰露毛貴妃「被消失」半年！　傳泰王怒翻臉
快訊／快要能出國了！　陳時中親曝進度
這縣市「曾連下37天雨」！　台北近1個月沒太陽
快訊／烏克蘭情勢緊急　蔡英文「4大指示」曝
最後身影曝！疑女友有新歡　健身教練悶殺她後自殘
鹿晗、關曉彤爆訂婚！　關爸說漏嘴「聘禮9位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄戰車開進烏東　烏克蘭外長：普丁最終目標「摧毀烏克蘭」

傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！《外交政策》：限制對俄出口半導體

不斷更新／日本宣布制裁俄羅斯！　加拿大「禁和俄國有銀行交易」

泰宮鬥新局面！貴妃「被消失」半年疑再度失寵　傳泰王怒翻臉

烏俄危機害慘！俄國超級富豪損失近9000億元　榜首財富縮水3分之1

南韓新冠單日確診激增17萬例！提早進入「疫情高峰」　重症患者增

俄羅斯外交部宣布：與烏東「2共和國」建交

巴西：開始施打100%國產AZ疫苗

直擊影片曝！　俄軍整排戰車、運兵車摸黑進軍頓內茨克

俄國揮軍烏東　拜登調派8架F-35、32架阿帕契進駐北約東翼

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

台中7少年洗車場拿球棒狂砸2名車！　顏正國澄清：電影橋段，勿恐慌

俄戰車開進烏東　烏克蘭外長：普丁最終目標「摧毀烏克蘭」

傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！《外交政策》：限制對俄出口半導體

不斷更新／日本宣布制裁俄羅斯！　加拿大「禁和俄國有銀行交易」

泰宮鬥新局面！貴妃「被消失」半年疑再度失寵　傳泰王怒翻臉

烏俄危機害慘！俄國超級富豪損失近9000億元　榜首財富縮水3分之1

南韓新冠單日確診激增17萬例！提早進入「疫情高峰」　重症患者增

俄羅斯外交部宣布：與烏東「2共和國」建交

巴西：開始施打100%國產AZ疫苗

直擊影片曝！　俄軍整排戰車、運兵車摸黑進軍頓內茨克

俄國揮軍烏東　拜登調派8架F-35、32架阿帕契進駐北約東翼

「插隊」衝診間恐嚇要殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

逛台南三井「遭困停車場30分鐘」他氣炸！鄉民笑：這就是試營運

凍壞了！防猝死「6關鍵時機」必保暖　她加碼吃4食物不怕冷

斷言陳建仁入民進黨就是為了2024　他：大耳方臉就一副總統相

「板橋4字頭」早沒貨！江翠北側第一案　最新行情嚇倒購屋族

想休假想瘋啦！軍官偽造罹癌證明連休16天　連長醫院找不到人

甜美女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝　網一面倒罵翻

烏俄情勢等同台海？　國台辦：所謂「感同身受」完全是自作多情

俄烏危機／台股12千金保衛戰！富邦媒、緯穎力守千元

今天衝了！超商連6天「咖啡第2杯8元」　還有38元特大杯美式等喝

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

國際熱門新聞

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

即／俄羅斯上議院授權總統境外動武

俄羅斯：與烏東「2共和國」建交

烏克蘭斷氖危機會拖累台灣　半導體晶片產能受威脅

更／日宣布制裁俄　加拿大跟進

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

俄認烏東獨立　中外交部連閃外媒14題

美軍進入3級戰備警戒　空軍15分鐘內動員

西方騙了我們！　普丁出兵烏東內幕

《快打旋風6》LOGO致敬順發？　外媒揭更扯情況

拜登宣布制裁俄羅斯　美股重挫482點

俄軍進駐烏東一度衝擊美股　道瓊開盤下跌逾300點

逾100輛軍卡開往烏克蘭！　俄准對外用兵衛星圖曝

俄國揮軍烏東　拜登調派F-35、阿帕契護北約東翼

更多熱門

相關新聞

俄烏危機／星展銀行：金價有望衝破2000美元

俄烏危機／星展銀行：金價有望衝破2000美元

俄烏緊張局勢升溫，星展銀行今（23）日表示，對經濟負面影響偏低，油價飆升將是關鍵風險因素；另外，隨著俄烏弩張，黃金將分別成為避險工具，有望突破每盎司2000美元。

俄羅斯：與烏東「2共和國」建交

俄羅斯：與烏東「2共和國」建交

直擊影片曝！　俄整排軍車摸黑進軍頓內茨克

直擊影片曝！　俄整排軍車摸黑進軍頓內茨克

俄國揮軍烏東　拜登調派F-35、阿帕契護北約東翼

俄國揮軍烏東　拜登調派F-35、阿帕契護北約東翼

歐盟制裁俄羅斯！　限制進入資本市場

歐盟制裁俄羅斯！　限制進入資本市場

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武頓內茨克盧甘斯克

讀者迴響

熱門新聞

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

主播一姐快篩陽性「群聚開會」　上班3天同事崩潰

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面