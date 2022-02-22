買超貴保養品「捨不得用」！放到過期才後悔　她列9點不解：買了不用？

▲原PO認為，包包等物品買了就是要用。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

不少人在買了新東西後，都會很小心地護著它們，甚至把新東西「供起來」不去使用，對此就有網友很納悶，東西買了不就是要使用的，為何還要花時間、精力保護著，甚至有些物品、食物放到過期才覺得捨不得。

一名女網友在Dcard以「不太懂為什麼東西買了還要一直保護它」為題發文表示，「我身邊認識的比較好的女生朋友，都會做一些我不會想到要做的行為，很多人這樣」，因此也想了解網友們是不是也有相同做法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO列舉9個例子，例如買了白鞋，為了不讓鞋子淋雨，會用雨傘遮擋；買淺色系的精品錢包，怕髒所以再拿另一個錢包用在平時花費；帶太陽眼鏡出門用盒子裝再塞進小包包；買淺色精品包放在家供著，或者整天護著包包走起路來不自然；鞋子走在草皮沾到泥土馬上停下來擦。

▲不少人會很努力維護白鞋最乾淨的樣子。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

原PO繼續提到發生在媽媽身上的經驗，買貴的保養品很少用或不用，再買便宜的來用；買了新的不沾鍋卻掛著繼續用舊的；新的買菜包擺著，繼續用舊的；貴的水果買了放冰箱不吃或只吃一點，最後放到壞掉才覺得浪費。她不解，為何東西買了卻不好好使用，「像我就是新衣服買了隔天就想穿，保養品買了當天就想拆，東西買了車上就想吃，包包買了每天都想揹，錢花了就是要用在我身上。」

文章一出引起不少網友的共鳴，「東西買了就要正常使用啊，不然幹嘛買？小心翼翼成那樣已經不是珍惜不珍惜的問題了吧，那麼怕髒的話乾脆供起來不要用」、「哈哈哈我朋友也是類似這樣，衣服買了捨不得穿，結果衣服在衣櫃躺了好幾年到忘記有這件」、「過年的時候我媽拿著一包超皺的牛皮紙袋說要給我買菜錢，我以為紙袋裡面就是紙鈔，沒想到紙袋裡面包著我送她的LV皮夾，整個笑爆我」、「我們老闆娘的辦公椅到現在十年了都還包著塑膠套」。

不過也有網友提出相反意見，「我覺得太陽眼鏡那點還好吧，如果不用眼鏡盒裝著，鏡片很容易被刮傷」、「身為白色跟淺色系愛用者，就是喜歡物件原本色系呈現的樣子，平常也會保養，出門會保護一下單純只是盡量不要髒，髒了就不是原本買它的感覺了，白鞋就是要白啊」、「我自己是希望東西可以用久一點，然後我不喜歡它們看起來舊舊的~」「就…真的很喜歡啊，你只是還沒遇到你真的很喜歡的東西」。