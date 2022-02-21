174長髮正妹PO仙照！網盛讚「比我漂亮」...本尊曝光竟是37歲猛男

▲一名網友分享女裝穿搭，沒想到本尊竟然是37歲的猛男大叔。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

近年來隨著多元性別氣質的提倡，許多擁有陰柔氣質的男性，或陽剛氣質的女性也越來越能夠展現自己。近日Dcard上就有網友分享一篇穿搭文，只見照片中的女生長髮飄逸，還穿著格子短裙與白色長靴，儼然就是個超級清純正妹，沒想到這位正妹的本尊，竟然其實是一名37歲的猛男大叔！

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友19日在Dcard上PO文〈37歲大叔喜歡的穿搭分享〉，並附上多張穿搭照，只見長髮飄逸的原PO換上格子短裙、長靴和碎花長裙等造型，仙氣十足的打扮讓大家以為這篇文篇就是在講37歲大叔會喜歡的女生打扮，怎料其實這位原PO竟然就是大叔本人！

▲37歲大叔的女裝穿搭讓女生都自嘆弗如，紛紛留言「比我漂亮」。（翻攝自Dcard）

帳號名稱為「陽光猛男大叔」的原PO表示，自己的身材是174.5公分高，63公斤，肩寬45公分，三圍大約是90-70-90公分左右，女裝通常都買L到XL號，「終極目標是把漂亮的女裝也穿出男子氣概」。

對於網友好奇原PO平時的樣子，原PO表示自己對男裝穿搭沒什麼興趣，所以平常都穿得都很簡單樸素，不過仍加碼附上一張馬掉眼睛並露出胸肌的「溫泉猛男本尊照」。

▲大叔雖然將自己的眼睛馬掉，不過仍看得出來五官相當清秀。（翻攝自Dcard）

而雖然原PO謙稱自己拍的女裝照片都有開美肌，以防長相太陽剛跟女裝不搭，不過他的女裝扮相還是獲得網友盛讚「比我漂亮」、「看起來是很有朝氣的姐姐」、「我是不是該重新投胎」、「不相信，太美」、「身為女生的我都愛上ㄌ」。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

台灣消失了！鄭明典po一張「雪白照」 網友嚇：明天過後？

聽過新台幣的聲音嗎？ 超狂招財EP滿滿10分鐘都在數錢

住檢疫所飯菜被翻攪被當犯人？ 王必勝秀影片「便當藏菸、洋芋片夾毒品」