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小姑育嬰留停太閒！　把哥哥家「當灶咖」她氣爆：是在Hello？

▲▼夫妻,情侶,爭吵,吵架。（示意圖／達志影像）

▲原PO覺得小姑不請自來讓人很困擾，但老公又沒有堅定拒絕過。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

即使是親戚朋友，要去別人家裡還是得提前通知啊！有網友抱怨，小姑自從懷孕生小孩後，就常常沒事往她家跑，且都是非常臨時才通知，感覺好像把別人家當自己家廚房一樣，讓她感到很不受尊重。

一名女網友在Dcard以「小姑不請自來」為題發文表示，和老公結婚6年，房子也一起買了4年多了，因為有點小潔癖，每天都會吸地、擦地。

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近年來小姑結婚生子並住在她的公婆家，小姑選擇育嬰留停在家帶小孩，現在小孩已經1歲多了，可能是每天只有帶小孩、沒別的事情可做因此感到無聊，時不時就會往外跑，而想不到要去哪就會跑去原PO家串門子。

▲▼偷窺,望遠鏡,女子,生氣。（示意圖／達志影像）

▲小姑每次都圖自己方便讓原PO很不被尊重。（示意圖／達志影像）

讓原PO很傻眼的是，小姑每次要到家裡都非常臨時才通知，或者已經在路上才和原PO老公說等等就到，不提前通知的行徑讓原PO感覺很不受尊重，且因為疫情關係，原PO很擔心小姑在外面跑來跑去又到他們家，容易造成防疫破口。

近日小姑又「不請自來」，還先去了夜市逛逛才到原PO家，讓她氣到對老公撂下狠話，等小姑一行人走後，必須把客廳重新擦過一遍。後來原PO又更新表示，其實平常和小姑關係不錯，但由於小姑每次都是圖自己開心、方便，完全不在乎會不會造成別人麻煩，原PO老公也沒有很認真地在拒絕小姑，才會如此生氣。

貼文一出網友們也紛紛留言表示，「雖然原po說老公有擋…但感覺還是蠻豬隊友的阿」、「說沒空不在家或是有事啊，本來就不用有求必應吧，如果老公做不到，那就請他在妹妹走之後，家裡清潔一次啊，不用三次，妳老公就會知道怎麼擋了啦」、「我會說，蛤～我們不在家耶，幾次下來他也沒轍」、「菇類的鬼故事只會更多⋯祝妳好運」。

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