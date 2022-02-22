醋夫要前妻拜祖先遭拒！狠心勒死她竟辯摔倒不慎壓斷氣管

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣關西鎮陳姓男子因多次家暴，與妻子離婚，離婚後2人仍同住。陳男日前要求前妻買水果回家拜祖先遭回嗆「你是憑什麼叫我拜祖先！」陳男憤而殺害前妻。法院審理時，陳男竟辯稱「踩到死者的尿液才滑倒、壓斷她氣管。」一審將他判刑14年、褫奪公權10年。上訴二審後，高院22日駁回上訴，仍可上訴。

本案發生於去年3月間，62歲陳男與前妻陳女，因多次家暴事件雙方於2019年6月間離婚，但仍同住一起；而陳男又因家暴，遭新竹地院於2021年1月核發保護令，陳女就離家居住在外。案發當天上午，陳男傳line要求前妻買水果回家拜祖先，但前妻回嗆「你是憑什麼叫我拜祖先！」陳男暴怒，起了殺機。

前妻快中午左右回到家中，陳男自後方以手勒頸，將前妻勒斃。前妻斷氣後，陳男將屍體抱到床上、蓋上棉被，並打電話給女兒交代後事，隨後取出高粱酒、安眠藥，並以水果刀割腕。女兒隨即請住在附近的舅舅前往察看，果然發現家中慘狀，緊急將陳男送醫，陳男因割腕力道太小，並未死亡。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

▲新竹男子勒斃前妻後，企圖割腕。警消人員搶救蒐證中。（圖／記者陳凱力翻攝）

一審法院審理時，陳男否認犯案，他坦承確實有殺害的意思，因為案發前3天，前妻告知他有交往3年的男友，讓他心中非常憤恨。另外陳男也辯稱，案發前打電話給前妻，她竟嗆說「憑什麼叫我回去」，陳男回「如果妳有男朋友，就去妳男朋友那邊，不要刺激我，不然我們就同歸於盡」，結果2人在電話中為拜祖先大吵，回家後又吵，因前妻說話太過刺激，氣不過才會動手勒昏她。但陳男還是否認殺死前妻，最後還辯稱，是因為踩到前妻失禁的尿液，才會跌倒，壓斷她的氣管。

一審法院不採信，依照客觀證據認定陳男有罪，考量他犯後毫無悔意、飾詞狡辯，將他判刑14年、褫奪公權10年。全案再上訴，高等法院二審審理後，還是認定有罪。全案於22日宣判，高院駁回上訴，維持14年刑度、褫奪公權10年。可上訴。