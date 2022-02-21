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用老公手機回訊！LINE貼圖「這1處有鬼」　人妻一查真抓出姦情

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲看到老公的LINE貼圖，人妻馬上發現異狀。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「他覺得我在無理取鬧，請問有什麼辦法可以查出個什麼東西嗎？」一位人妻20日在《Dcard》發文，說她知道先生的手機密碼，男方也很樂意讓她查看，但平常她對老公的手機或對話內容都沒興趣。直到前幾天，人妻要幫老公回群組訊息時，從「LINE貼圖」處嗅到一絲不尋常的氣息，網友也紛紛直呼「明顯有鬼！」

這位女網友以「老公癢了嗎」為題發文，文中表示「他的手機我知道密碼，他也很願意讓我看」，不過平常她其實對老公的手機沒興趣，結果偶然要用先生手機回群組訊息時，一件事讓她警鈴大響，「點開貼圖，竟然出現一堆我沒收過的貼圖，瞬間覺得胃痛……」

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原PO也貼出手機翻拍畫面，只見男方的LINE貼圖使用記錄中，有許多充滿愛心的可愛貼圖，像是擁抱、擁吻、送飛吻，其中還有一個很直接明瞭的「KISS ME」，但這些照理來說只會對喜歡的人或另一半使用，原PO卻從來沒收到過，難怪讓人妻瞬間驚呆。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲這些談情說愛的貼圖，人妻都沒收到過。（圖／翻攝自Dcard）

不過看到這一幕，男方一直跟原PO強調沒傳過這些貼圖給任何人過，不知道為何會出現在使用紀錄裡，覺得她在無理取鬧，讓人妻很無助，「他LINE訊息可能刪得太乾淨了，我什麼都沒找到，登入電腦版裡面的聊天紀錄也跟手機裡的一樣。」

貼文一出，不少人也覺得有問題，「被抓到的往往都會惱羞成怒」、「妳沒無理取鬧，他才在惱羞」、「下面貼圖的順序就是你最近發出去貼圖的順序欸！代表他一定有發啊」、「都不知道能查貼圖紀錄……神……」、「你老公也是很可怕，可以藏得那麼滴水不漏，唯一漏了那貼圖」、「這個貼圖順序一定有聊色啊！」

其中，有網友建議「查查他LINE的通話紀錄」，原PO查了之後，也在留言處曝光後續跟對象，「更新，我從通話紀錄挖到他在去接小孩的路上，跟（女）同事有講過一次15分鐘的電話，明天會拆行車紀錄器看內容」、「另外一次是初五去公司拜拜完以後，連續打2通給她，但對方沒接，他說他不記得有打給她。」

▲▼LINE貼圖紀錄。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲不管是LINE貼圖還是表情貼，只要使用了，馬上會出現在使用紀錄中。（圖／記者鄺郁庭攝）

此外，在一連串的查詢下，原PO得知女同事知道老公有妻小但不在意，還是會邀先生出去，還說男方很帥，「他（先生）說他們對話很單純，都沒有聊性，就是對方一廂情願，會說他很帥什麼的而已」、「他已經承認了，但說他們沒幹嘛，連對話都很純潔，馬的根本當我白癡。」

人妻也再次留言，說她傳貼圖要釣對方時，意外發現先生有對女方使用過表情貼，代表兩人確實有聯絡，而非像男生說的，「沒傳過、不知道為何會出現在使用紀錄裡。」她也說，「傳了貼圖、不刪聊天室的狀況下，去iOS跟LINE點分享內容的時候，對方就會跑出來了喔！」不禁直嘆「原來LINE跟蘋果都有自動反抓猴的功能。」最後她也透露，對方目前對她的貼圖已讀不回，猜測有可能先生跟對方已經溝通過了，目前還在想到底該怎麼處理。

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