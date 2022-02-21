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11歲女童遭10條惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「頭皮被扯下見骨」

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名11歲女童上學途中遭10多條流浪狗攻擊，被人發現時頭皮慘遭撕裂脫落，手臂和腿也全都是咬傷，幸好被附近女鄰居相救才沒被活活咬死，因為傷勢嚴重目前仍在醫院搶救中。

事件16日發生在車里雅賓斯克州的科爾基諾市(Korkino)，名叫瑪琳娜(Marina)的11歲女童當時正要上學，行經院子時突然遭一群惡犬攻擊，倒在血泊中。63歲女鄰居盧德米拉(Lyudmila)當時望向窗外後發現慘案，手拿著鏟子立即上前阻止，好不容易才把惡犬們趕跑，不過她發現女童頭皮被扯下，還可以看到頭骨。

母親葉卡捷琳娜(Ekaterina)表示，「我早上10時45分正準備要去送女兒上學時，外套還來不及穿好，就聽到鄰居跑過來告訴我，『你的女兒被狗咬了，頭皮都被撕了下來』，我哭著跑過去只看到一片血，女兒獲救後一句話都說不出來，也沒有哭，只是倒在地上」。

葉卡捷琳娜表示，女兒頭皮得進行皮膚移植，未來也需要動整型手術，她雖然想留在病房陪伴女兒，但是遭到院方拒絕。瑪琳娜在接受長達3小時手術後，仍在加護病房中接受治療，附近鄰居透露，之前也曾發生孩童被狗咬傷事件，可是多次投訴都無效，目前當局承諾會進行調查。

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