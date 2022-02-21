普丁霸氣撒錢！烏俄邊境5萬多人「湧入俄羅斯」　每人發1萬救助金

▲來自烏克蘭分離主義地區的撤離平民，擠在俄國羅斯托夫地區的臨時住宿中心，欲提交相關文件。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭東部局勢惡化，據俄媒《塔斯社》指出，截至20日晚間，已有超過5.3萬名頓巴斯（Donbass）地區居民越過邊境，進入俄羅斯領土。俄羅斯總統普丁18日早已下令，要求相關部門滿足一切必要條件，收容來自頓巴斯地區的越境者，並且向他們發放每人1萬盧布（約新台幣3600元）的救助金。

▲頓涅茨克地區一名女子準備搭火車撤離，向車窗外的父親道別。（圖／路透）

烏克蘭東部的頓巴斯地區橫跨了「頓涅茨克」與「盧干斯克」兩個未獲承認的共和國，其親俄分離主義地區的2名領導人18日宣布開始將平民「大規模撤離」到俄羅斯，同時指責基輔計劃入侵分離領土。《塔斯社》指出，截至莫斯科時間20日晚間7時，已有超過5.3萬名頓巴斯居民越過俄羅斯邊境，由142輛巴士疏散並安置於101處臨時收容中心。

▲烏東地區撤離民眾19日抵達俄羅斯南部羅斯托夫地區一個帳篷營地。（圖／路透）

此前，俄羅斯總統普丁18日即下令，派遣一名負責處理緊急情況的部長前往俄羅斯南部羅斯托夫州，為俄方所謂的「頓巴斯難民」安排住所、食物、必需品與醫療服務。克里姆林宮聲明還提到，普丁指示當局向所有入境的「頓巴斯難民」一次性發放每人1萬盧布（約新台幣3600元）的救助津貼。

▲烏東撤離民眾暫居的簡易帳篷。（圖／路透）

俄羅斯緊急事務代理部長丘普亞諾夫（Alexander Chuproyanov）20日表示，從頓巴斯撤離至俄羅斯的平民需要接受新冠病毒篩檢，大約已發現30例篩檢呈陽性，另外，有多達419人越境後接受了醫療援助，其中包含74名兒童。丘普亞諾夫補充，來自頓巴斯地區的居民中有許多孩童，羅斯托夫地區的教育部將為孩子們編制教育課程。

《莫斯科時報》報導稱，近年來，烏東地區自封為分離主義共和國的數十萬公民已獲得了俄羅斯護照。

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