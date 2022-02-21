馬克宏牽線！拜登普丁同意舉行峰會緩解烏俄危機　唯一條件曝光

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）同意進行會晤。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

為避免俄烏危機升溫，法國總統馬克宏致電俄羅斯總統普丁，並從中斡旋。法國政府表示，美國總統拜登與普丁已經接受馬克宏的提議，同意進行會晤，但前提是在俄羅斯不入侵烏克蘭的情況下，峰會才會進行。

根據法新社指出，法國愛麗舍宮聲明指出，拜登與普丁已經就召開峰會一事達成共識，美俄雙方「原則上同意」接受就烏克蘭問題舉行峰會的提議，屆時將討論歐洲的安全和戰略穩定，但只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的前提下，峰會才會舉行。

對此，白宮稍早證實，拜登總統「原則上同意」與普丁會面，但前提是俄羅斯對烏克蘭的入侵「沒有發生」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在聲明中提到，目前俄羅斯似乎正持續準備迅速對烏克蘭發動全面進攻，「我方持續做好進行外交溝通的準備，但如果俄國轉而選擇戰爭，我們也準備好施加迅速且嚴重的後果」。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，馬克宏20日先與拜登通話15分鐘，再致電普丁進行105分鐘的討論。其後，普丁表示，美國與北約應該「認真看待」俄國提出的安全保障要求。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於24日會面，展開外交上的努力。

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