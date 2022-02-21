衛星照曝俄軍新一輪部署！坦克驚見1字母　專家：完成開戰最後準備

▲ 衛星照顯示俄軍在瓦盧伊基的直升機、戰術群及部隊部署概況。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭邊境集結15萬大軍，近日烏東砲聲連連，使俄烏緊張進一步加劇。最新衛星影像顯示，靠近烏國東北部邊境的俄國部隊出現新一輪部署，軍事活動頻繁。外媒也發現，俄軍部分坦克及車輛被塗上大大的Z字母，似乎已經做好開戰的最後準備。

CNN報導，美國衛星影像公司Maxar公開20日的衛星照可見，俄國別爾哥羅德州（Belgorod）西北部及所羅替（Soloti）、瓦盧伊基（Valuyki）出現新的裝甲設備及部隊，這些城鎮距離俄烏邊境僅有35公里距離。

20日的照片顯示，原先在所羅替的部隊及裝備多數已經撤離，13日曾有大量部隊駐紮的營地現在看來相對空曠，但可見大規模裝甲車隊分散部署於整個地區，也有一些設備部署於瓦盧伊基以東，距離烏國邊境以北約15公里處。

Maxar說明，俄軍此前多以現有基地或訓練區附近為據點，20日觀察到的軍事活動代表戰鬥單位部署模式有所改變。

CNN上周末捕捉到一排規模龐大的俄國坦克、裝甲車及榴彈砲向別爾哥羅德州農村方向移動，挺進邊境。Maxar指出，別爾哥羅德州西北部距離烏國邊境約30公里處也出現新一輪軍事集結，大部分裝備及部隊部署於森林或附近地區，其餘則進駐農地或工業區。

CNN觀察到，俄國部分坦克、自走砲、油罐車及補給車塗上白色的英文字母Z，似乎正組成戰鬥單位。根據《每日郵報》，與烏國卡爾可夫州（Kharkiv Oblast）相望的俄國別爾哥羅德州舍別基諾（Shebekino）有約200輛軍用車輛後方塗上Z字，據稱有俄國士兵的背包上同樣出現Z字。密切監測俄國軍事行動的獨立Telegram頻道「杭特筆記」（Hunter's Notes）也指出，在庫斯克州（Kursk）及舍別基諾有塗上Z字的軍事裝備。

網友分析，這是戰爭時用來分辨是敵是友的標記。軍事分析師李（Rob Lee）也在推特上指出，這是識別不同特遣隊和梯隊的方法。一名烏國消息人士向《太陽報》說明，「這代表最後的準備工作已經完成」，因烏克蘭軍隊也有類似的坦克及車輛，認為俄國此舉是為減少誤傷自己人的風險。

《每日郵報》指出，這類似英國及美國在第一次波斯灣戰爭中使用的策略，當時被派往解放科威特的盟軍車輛都塗上倒V標記，避免誤傷友軍。