拍抖音笑稱「我殺人了」　22歲女網紅真的「奪走2命」謀殺罪被捕

▲網紅開玩笑稱自己殺人，沒想到真的涉嫌謀殺罪被捕。（圖／合成圖／翻攝自IG與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

在TikTok擁有12萬粉絲的22歲女網紅布哈里(Mahek Bukhari)曾在影片中開玩笑稱自己殺人，沒想到一語成讖，日前與45歲母親安斯琳(Ansreen Bukhari)和21歲朋友娜塔莎(Natasha Akhtar)因為涉嫌謀殺2名表弟，依殺人罪名遭到逮捕。

在網路上稱自己為May B Vlogs的英國女子布哈里，與母親朋友3人被控殺害21歲表弟哈希姆(Hashim Ijazuddin)與20歲表弟薩奇布(Saqib Hussain)。法庭資料顯示，布哈里等人11日凌晨1時35分，在A46公路上開著快車一路追逐2名表弟的車，結果發生致命車禍，死者的車當場被撞成兩截。

諷刺的是，布哈里上月才在TikTok上分享一支短片，影片中她搭配輕鬆音樂，拍攝假裝自己殺人的搞笑影片，如今卻真的被指控殺人罪名，與另外2名被告將於18日出庭應訊。除了此3名被告，21歲男子雷伊斯(Raees Jamal)與28歲男子 雷坎(Rekan Karwan)後來也一同被指控謀殺罪，案件正在調查中。