烏克蘭人妻士兵出動！嚴寒野地「舉槍戒備7hrs」　戰鬥訓練照曝光

▲烏克蘭預備役軍人艾莉莎（Alisa）是一名上班族。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

烏俄邊境緊張局勢一觸即發，38歲預備役軍人艾莉莎（Alisa）加入國土防衛隊，每周末都穿上迷彩服，帶上一把小口徑步槍，前往接受戰鬥培訓。這個周末，她與隊員花費7小時執行模擬任務，在嚴寒天氣深入松樹林，輪流巡邏站崗、就戰鬥位置持槍戒備，保護一棟水泥建築物免受敵人破壞。

艾莉莎是首都基輔的上班族，在一間網路安全公司負責媒體關係工作，與丈夫育有一個7歲兒子。由於她熱愛射擊運動，1年半前加入國土防衛隊，學習戰鬥技能，而其他平民夥伴大多都是3、40歲的男性。

▲艾莉莎與其他平民志願者一起接受戰鬥培訓。（圖／路透）



愛莉莎透露，現在每周都有數十名新人加入，即使她周末很想休息，仍會擠出時間參與戰鬥培訓，「如果現在是承平時期，我累了就會休息，但我現在逼自己早起參加培訓，因為現在比以往任何時候都需要這件事。如果戰爭爆發，我知道如何從不安全的A點轉移到安全的B點。如果我受到攻擊，我知道該怎麼做。」

艾莉莎熱愛學習新事物，也很慶幸受過基本軍訓，如今卻希望永遠用不上這些戰鬥技巧，「我感覺憤怒又憎恨，我的人生計劃都被打亂了。對我來說，這一切都很超乎現實，我不明白，在21世紀的文明世界，怎麼還會發生這麼愚蠢的事情」，更糟糕的是，兒子的生命也可能受到威脅，「他可能會因為鄰國的愚蠢而受傷。」

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