怪客進超商手寫實聯制　下秒竟「狂抄客人資料」！店長1舉動網讚

▲用手機掃描QR Code快速又方便。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

掃實聯制已經是現在民眾外出必備動作，除了可以用手機掃QR Code之外，也可以用手寫的，就有超商店員表示，某天店長在上大夜班時，遇到一名奇怪的客人，一進來就問手寫實聯制在哪，詢問完之後在一旁寫很久，沒想到該客人竟然在抄寫其他客人的資料，店長立刻大喊「我要叫警察」，嚇得對方立刻逃跑。

原PO在Dcard上發文，某天大夜班時，有個客人一進來就問手寫實聯制在哪填寫，之後就窩在一旁寫很久，但實聯制明明只需要填寫名字跟電話，加上客人的行為很怪異，於是店長就特別留意，沒想到該客人竟然在抄寫其他客人留下的實聯制資料。

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店長立刻大喊，「先生不好意思請問您在做什麼！」客人被聲音嚇到，接著說自己在寫實聯制，轉頭繼續抄其他客人的資料。這時店長生氣大吼「先生如果您再繼續抄寫其他客人的資料，我就馬上請警察過來！」接著直接搶走實聯制的單子，客人被店長的氣勢跟聲音嚇到，下一秒就逃離店了，而且客人根本沒有填寫資料。

▲原PO建議大家用手機掃描比較安全。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們表示，「真的有夠怪，而且一般都直接手機拍照走人吧，抄那麼久不被發現才怪」、「難怪有些店家是直接投箱子」、「超噁我的天太恐怖了吧」、「掃條碼是各種奇怪推銷簡訊，手寫則是有個資甚至怪怪人的騷擾，真的一個頭兩個大」、「其實真正有心，用拍的就好，之前看到，我直接拿他的頭撞桌子」。

此外，本站曾報導《手寫實聯制「收187字詭異告白」 男抖：以後都掃碼！網全嚇歪》，一名男網友日前在外手寫實聯制，沒想到事後收到詭異簡訊，先是向他告白，後來又歇斯底里地質問他，最後更氣罵「我討厭你。」讓他一頭霧水，決定以後改用掃碼，網友們看完也超抖，直呼「好恐怖啊！」

