手寫實聯制「收187字詭異告白」　男抖：以後都掃碼！網全嚇歪

▲許多人都用手機掃QR碼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前在外手寫實聯制，沒想到事後收到詭異簡訊，先是向他告白，後來又歇斯底里地質問他，最後更氣罵「我討厭你。」讓他一頭霧水，決定以後改用掃碼，而網友們看完也超抖，直呼「好恐怖啊！」

苦主日前在Dcard提到，在某捷運站附近手寫實聯制的方式，名字、電話都屬實，結果剛剛就收到一則奇怪的簡訊。

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上面寫道，「您好！不知道是不是本人。我是在捷運站那邊，看到你手寫實名制資料，來傳簡訊給你的，覺得你好可愛，我好喜歡，現在男生很少像你那麼精緻又可愛的。」

原本是赤裸裸的告白，沒想到接著態度神轉，對方像是控訴般表示，「可是我看到你好像有女友，我就算了，喔還有...我是男的，算了你不要回我了，我就是個廢物同性戀，對不起，為什麼你們討厭愛同性戀，我們台北不是台灣最進步的地方？為什麼沒人要跟我當同性戀，包括你，你為什麼不要，你們真的很奇怪，不要回我，我討厭你。」

▲陌生人傳來簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

看到對方一股腦自言自語，後來又莫名其妙爆氣，原po不禁苦笑，「請問大家有碰過手寫實聯制，結果電話被陌生人記住這種事情嗎？以後我都用掃描的好了。」

對此，網友們也傻眼直呼，「這種已經不是正常人了，怪咖不分性向，還提同志出來想一起擋槍，有夠可悲的」、「有點可怕欸」、「好瘋，他到底在自言自語什麼」、「現在真的什麼鬼都有欸？讓我想到去銀行個資外洩的那篇」、「上一秒我喜歡你，下一秒我討厭你」、「這根本就是騷擾」。