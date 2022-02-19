陸新增本土確診80例　內蒙古疫情「來勢凶猛、情況複雜」

▲大陸疫情仍在不斷擴散。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸18日新增確診137例，本土病例占80例，其中內蒙古疫情不斷擴散，單日新增46例。內蒙古自治區黨委書記石泰峰17日指出，呼和浩特市出現的疫情爆發突然、來勢凶猛、情況複雜。

據大陸國家衛健委通報，18日新增確診137例，境外輸入為57例，分別是廣東22例、上海18例、北京4例、天津3例、遼寧3例、廣西2例、四川2例、浙江1例、山東1例、雲南1例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東4例、浙江1例、四川1例。

值得注意的是，因香港疫情大爆發，近日在大陸多地接連出現「香港輸入」。北京18日的4名境外輸入確診者均來自香港。

本土病例則有80例，分別是內蒙古46例，其中呼和浩特市42例、包頭市4例；江蘇19例，均在蘇州市；遼寧8例，均在葫蘆島市；廣東3例，均在深圳市；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；浙江1例，在紹興市。當中包含8例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是江蘇6例，雲南2例。無新增死亡病例。新增疑似病例4例，均為境外輸入病例，均在上海。

內蒙古疫情不斷擴散，截至17日24時，內蒙古自治區現有本土確診病例32例，其中呼和浩特市26例，若加上18日的新增確診個案，則累計有78例。

據《內蒙古日報》報導，自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰17日在呼和浩特市調研督導疫情防控工作時指出，「這次呼和浩特市出現的疫情暴發突然、來勢凶猛、情況複雜，現在當務之急是要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條，一刻不能耽誤，絲毫不能放鬆。」

他強調，要堅持邊流調、邊追蹤、邊管控，充分運用「大數據+網格化」手段，提高流調質量和精準性，確保密接、次密接人員排查管控一個不漏，切實把風險人員在社會面的停留時間縮到最短、接觸面降到最小。