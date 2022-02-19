2年發2.3億補貼！北市觀傳局宣布防疫補助2月底結束

▲北市防疫旅館北投雅樂軒酒店。（圖／北市觀傳局提供）



記者陳家祥／台北報導

為減輕台北市居家檢疫、居家隔離的負擔，台北政府觀傳局在疫情期間推出防疫住宿補助，每位民眾每日可獲得500元、最高7000元補貼；如今，隨著國內疫苗覆蓋率提升、本土疫情趨緩，該補助將辦理至2月28日截止。觀傳局提醒，符合條件的民眾，記得在檢疫結束後6個月內提出申請，避免權益受損。

觀傳局指出，針對設籍北市的居家檢疫者自費入住北市防疫旅館，或居家檢疫者的同住親友入住北市旅館，推出補助方案，依符合條件之入住天數，按日補助500元，最高發放7000元，1人並以申請1次為限。

觀傳局統計，自109年4月6日至111年1月31日，補助核准件數計3萬3713件，核准金額2億3309萬5949元。

目前國內第1劑疫苗覆蓋率為82.4％、第2劑覆蓋率為75.7％、第3劑（追加劑）則是30.6％，隨著疫苗覆蓋率提升、本土疫情趨緩，觀傳局表示該項補助將在2月底結束，提醒符合資格的民眾，在檢疫結束後6個月內提出申請，避免權益受損。

觀傳局強調，為避免疫情期間有感染風險，符合補助條件者可依限至「市民服務大平臺」網站，查詢「台北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」，即可立即線上申辦，請符合補助條件的民眾多加利用，若針對補助有疑問也可撥打本市市民熱線1999。