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他網愛小姐姐被恐嚇10萬！1原因拒付：你外流吧　詐騙集團竟呆愣

▲▼我的影片外流了。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文「我的影片外流了」，引起討論。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

網路視訊畫面遭對方截圖恐嚇事件時有所聞，一位網友跟對方網路視訊網愛後被截圖勒索，沒想到他竟不從搓「你們外流影片好了」，這句話反而讓詐騙集團楞住反問「你確定？」

網友在社群網站Dcard發文「我的影片外流了…」，指出2月16日時在網路上認識一位姐姐，對方一直誘惑他，讓慾火焚身的他按耐不住跟對方視訊。網友說，不過當下他有想到可能會被恐嚇，所以他就戴口罩遮臉。不過最後在姐姐的要求下，他有脫下口罩露出嘴唇。

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▲▼我的影片外流了。（圖／翻攝Dcard）

▲網友受不了姐姐的誘惑脫罩視訊，結果被詐騙集團勒索10萬元。

沒想到，就在通話結束後，網友在聊天室看到自己手機通訊錄內的資料，腦中浮現「要被恐嚇」的念頭，結果對方真的打來跟他要求匯款10萬，否則就要外流剛剛的視訊畫面。但網友認為賺錢很辛苦，所以直接跟對方說「賺錢很辛苦欸…你們外流就好了。」

沒想到這句話反而讓詐騙集團傻眼，愣了一下回說「你確定，我們沒在跟你開玩笑喔」，他接著說，「確定啊～況且我也長得不差，說不定有人會喜歡，而且我也沒完全露臉」，結果對方惱羞成怒，「好！你給我等著，XXX是你爸對吧，看好！」他再回嗆，「OK～慢走不送哦，你這該死的王八蛋。」

網友透露，後來他爸真的有收到影片，但也只有他爸收到，詢問後指說對方是詐騙，安慰幾句後就封鎖對方了。網友也用這次經驗奉勸廣大男網友，千萬不要太衝動，小心詐騙集團在網路釣魚，就算衝動了也要記得保護自己安全。

 

►這個「大同電鍋」超帥！

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