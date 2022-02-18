▲強烈冷氣團過境恐低溫10℃，侯友宜提醒市民「防寒3保」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受到華南雲雨區東移影響，強烈大陸冷氣團大舉南下，各地將是又濕又冷的天氣。新北市多數地區氣溫將下滑至10℃左右，並不排除10℃以下的低溫。新北市長侯友宜特別提醒，這波寒流是伴隨顯著降雨的濕冷天氣，請市民朋友注意防寒3保「保持警覺、保暖衣物、保健活動」。

侯友宜表示，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。特別是在此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

▲公所人員致贈暖暖包關懷街友健康並提醒防寒自保對策。

新北市災害防救辦公室主任謝政達副市長指出，這波是很有感的寒流，最冷的時段是週日到週一早晨，請民眾多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者等高風險族群，請務必保持警覺，保暖身體，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物，如清晨外出活動時，應先評估自身狀況。

謝政達表示，同時要求衛生局加強急救責任醫院急診病患照護並提早進行長照個案健康之家訪關懷、社會局督促相關社福機構加強照護年長者健康狀況，並關懷街友的狀況。

消防局黃德清局長強調，濕冷天氣會發生較低的體感溫度，請大家不能輕忽，市府已於18日上午啟動防寒關懷機制，訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群照顧，擴大進行防範一氧化碳中毒宣導，請里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器應注意通風環境，啟動防災社區編組做好自主防災，如有發現需要協助之民眾，撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

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