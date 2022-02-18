　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

▲低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲中央氣象局預報，19日起中北部地區連濕冷3天。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央氣象局資料，19日起至21日連3天受大陸冷氣團影響，中部以北有雨，局部地區溫度下探10度低溫，呼籲農民採取防寒措施，並注意自身保暖，農作物如有寒害請向公所通報，並拍照存證，以減少農作物災害及財產損失！

新竹縣政府農業處表示，對於水稻防寒措施，請農民將水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，並利用不織布、塑膠布覆蓋秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷。而已插秧之田區，增加灌溉水位，等到氣溫回升後再恢復正常灌溉。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，並酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，在冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨影響授粉，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋，提高嫁接穗的存活率與著果率。

農業處指出，目前已通報各鄉鎮市公所密切注意並宣導相關防範措施，後續如有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，一起將同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。

►新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

►打完2劑莫德納還是中　70歲阿嬤「無症狀」確診

►中年男「腰痛」帶狀皰疹惹禍　奶奶腰也痛…X光一照嚇一跳

►竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
快訊／事發畫面曝光！她被捲入輸送帶　崩潰淚喊：我腳沒了
截肢女孩現身落淚！　還原經過：老闆娘說裝義肢就好
《玩很大》錄影再傳意外！　吳宗憲「掉門牙」嚇壞眾人
快訊／前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　住家搜出2.2億現
「截肢女孩」冷血老闆娘慘了　呂秋遠出手！抓鐵證嗆：從重量刑
萬華角頭大哥母親逝世！　500黑衣人雨中送行
新北女遭拖進公廁性侵！　洩慾完被丟包車站

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

台中托嬰中心涉虐嬰！倒立摔地、抹布塞嘴　盧秀燕道歉：深感愧疚

小一男童頑皮！女教師「扯衣領撞鐵櫃」嚇壞全班　檢斥：拙劣身教

酒駕新法已上路　租車酒駕業者連帶重罰1.5倍

截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

港男「想變更粗大」來台求醫！術後一看崩潰：變黑萎縮只剩1／5

快訊／三發地產前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　檢搜出2.2億

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

熟睡被吵醒！主子氣瘋暴打+談判　萌弟「手機護身」戳爪子求原諒❤

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

工安驚悚畫面曝！她「腳被捲入輸送帶」　現場崩潰淚喊：我腳沒了

低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

台中托嬰中心涉虐嬰！倒立摔地、抹布塞嘴　盧秀燕道歉：深感愧疚

小一男童頑皮！女教師「扯衣領撞鐵櫃」嚇壞全班　檢斥：拙劣身教

酒駕新法已上路　租車酒駕業者連帶重罰1.5倍

截肢女孩現身還原經過！淚曝：老闆娘只賠10萬　還說裝義肢就好

港男「想變更粗大」來台求醫！術後一看崩潰：變黑萎縮只剩1／5

快訊／三發地產前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　檢搜出2.2億

爭民眾黨桃園市長提名　謝立功：敗選會當賴香伶選舉總幹事

不想努力就來找阿姨！　地方媽「愛愛換禮物」誘9學生爬上她的床

小斑鳩闖NET！模特兒「圍巾做窩」取暖　萌樣曝網笑：NET變NEST

真人版《×××HOLiC》吉岡里帆參演！「D球炸出」蜘蛛女造型曝光

台南超難搶「甘蔗雞」！雞肉鮮嫩多汁不乾柴　加特製辣椒醬更夠味

中高齡及高齡退休者就業補助計畫開跑　雇主最高補助50萬

快訊／合歡山入夜低溫下探　台14甲線部分路段下午5時起預警性封閉

快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

苗栗女職災右腿截肢資方未通報？　職安署：當天就勞檢並開罰15萬

港增3629確診、7600初步陽性　低溫來襲急將「露天病人」移入室內

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

女工廠遭截肢　業者冷血留言「最後死的就是妳」

「車上有小孩！」外役監科長妻女被噴辣椒水哭：放過我們

臥龍洞吊屍！網紅拍片沿路燒紙錢下場慘　臉書急道歉

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

打頭、抹布塞嘴　家長控訴托育中心虐嬰

新北版大排長榮　貨櫃車窄巷卡死

即／丟爸發聲：都是誤會　將出面澄清

男網友暴力性侵　正妹口爆血求助

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

即／丟爸上火線「關鍵4點還原真相」！

丟丟妹父親被爆遭搶　警方鎖定犯嫌

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

餵毒性侵13歲女　年薪百萬男下場曝

更多熱門

相關新聞

低溫特報發布！18縣市不到10°C

低溫特報發布！18縣市不到10°C

去年入冬至今的首波寒流將於明日抵台，中央氣象局預先發布低溫特報，明晚到下周一，全台共18縣市都有10度以下低溫，其中北台灣更是會持續出現10度以下氣溫。

寒流即將抵台　周末全台只有10度

寒流即將抵台　周末全台只有10度

玉山下雪16小時！積雪1.5公分「銀白仙境照」曝光

玉山下雪16小時！積雪1.5公分「銀白仙境照」曝光

超有感濕寒！最猛降溫剩10°C

超有感濕寒！最猛降溫剩10°C

玉山下雪了！雪白景色曝光

玉山下雪了！雪白景色曝光

關鍵字：

寒流低溫

讀者迴響

熱門新聞

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

飛日本「價格曝」！網傻眼：日幣嗎？

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面