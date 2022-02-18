低溫大魔王即將來襲　竹縣農業處提醒植作物防寒

▲中央氣象局預報，19日起中北部地區連濕冷3天。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央氣象局資料，19日起至21日連3天受大陸冷氣團影響，中部以北有雨，局部地區溫度下探10度低溫，呼籲農民採取防寒措施，並注意自身保暖，農作物如有寒害請向公所通報，並拍照存證，以減少農作物災害及財產損失！

新竹縣政府農業處表示，對於水稻防寒措施，請農民將水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，並利用不織布、塑膠布覆蓋秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷。而已插秧之田區，增加灌溉水位，等到氣溫回升後再恢復正常灌溉。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，並酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，在冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨影響授粉，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋，提高嫁接穗的存活率與著果率。

農業處指出，目前已通報各鄉鎮市公所密切注意並宣導相關防範措施，後續如有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，一起將同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。

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