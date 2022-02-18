今年最強寒流明抵台！雨彈連轟5天剩8°C　各地「最凍時段」出爐

▲明天下半天寒流報到，全台氣溫驟降。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

華南雲雨區今日開始影響台灣，明日下半天加上寒流南下，各地天氣又濕又冷，連平時白天較暖熱的中南部也相當寒冷，中央氣象局已發布低溫特報，全台18縣市明起至下周一都會有10度以下低溫，北部還會有8度低溫，且雨勢將持續到下周三。

氣象粉專天氣風險提醒，明天開始的天氣會讓大家很不舒服，冷到下周二，雨到下周三，尤其北部的朋友們，下周三前雨都很難停下來，更不用說見到陽光了。

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而各地最冷的時段均落在周日到下周一，最低溫分別是北部8到10度、中部9到11度、南部11到12度、東部11到13度，另外中部以北2000公尺以上高山有降雪機率。

▲明起至下周三全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，今日入夜後降雨將由北往南增加，明天雨量更增，尤其明日下半天雨勢更明顯，降雨將持續到下周三，且是全台有雨、降雨時間長，其中中部以北、東北部雨勢明顯，基隆北海岸、東北部有較大雨勢。

周六開始受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，全台氣溫急劇下降，連中南部高溫也會下降到14度以下，周日到下周一全天寒冷，周日晚上最冷，全台低溫10到12度，中部以北、東北部可能有10度以下低溫，馬祖3到4度、金門6到7度。

寒冷天氣持續到下周一，周二稍微回溫，不過回暖幅度不明顯，各地溫度依然偏低，加上降雨影響，天氣仍是又溼又冷。今日起至冷氣團減弱的期間，全台3000公尺以上、北部及東北部2000到2500公尺以上高山都可能降雪。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）