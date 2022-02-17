英出現首例「Deltacron」確診！Delta混Omicron演變　列觀察毒株

▲英國出現第一名感染Deltacron的病患。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

賽普勒斯科學家1月初宣布，發現一種具Delta遺傳物質及部分Omicron突變的變種病毒，並且將其命名為「Deltacron」，當時隨即遭世界衛生組織（WHO）及多國權威專家否認。不過，英國媒體最新報導指出，英國已出現第一起Deltacron確診病例，官方也將其列入目前正在監測與調查的病毒株。

根據《鏡報》報導，英國出現第一名感染Deltacron的病患，而英國衛生安全局（UKHSA）目前已用「Delta與Omicron重組」（Delta x Omicron Recombinant）來標註，並列為每周監測與調查的病毒。專家指出，此病毒可能是從同時感染Delta與Omicron病毒的患者身上演變而來，但現在的確診數仍相當低。

▲英國衛生安全局目前用「Delta與Omicron重組」來標註新病毒。（圖／翻攝自GOV.UK）



UKHSA表示，它目前僅是被列入每周監測的變異病毒分類，現階段尚不清楚這種新病毒的傳染性或嚴重程度。

東安格里亞大學傳染病專家杭特（Paul Hunter）向《每日郵報》表示，英國目前疫苗接種率極高，對Delta與Omicron病毒有很強的免疫力，新的變異株應不會構成太大威脅，「如果Delta與Omicron的病例都在減少，那麼理論上這種變異很難增加。」

賽普勒斯大學教授柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）1月宣布發現Deltacron，他堅稱這絕非「技術錯誤」的結果，反而「表明母系變異株發生突變的演化壓力，不是單一重組事件。」不過，當時WHO新冠專家庫帕利（Krutika Kuppalli）在推特上表示，這很可能是「Delta樣本中出現Omicron片段的實驗室污染。」

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