40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

▲Omicron接連引發日本第5波、第6波疫情。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名10多歲的少年2日出現高燒症狀，經檢測3日確診新冠肺炎，然而由於持續高燒不退，甚至超過40度，因此家屬在6日撥打119，怎知卻遭到保健所以「非住院適用對象」為由，要求繼續在家休養。怎知少年隔日病情突然惡化，緊急送院治療，然而仍在2天後搶救不及死亡。日本目前要求年輕人居家療養的政策也再度被痛批，根本就是棄民。

根據《朝日新聞》報導，日本埼玉縣埼玉市政府16日宣布，有一名10多歲男學生染疫身亡。該名男學生沒有罹患慢性疾病，也已完成2劑疫苗接種，但染疫後病情卻急速惡化，最終搶救不及身亡。據悉，該名少年在確診前就已經出現超過40度高燒的症狀，但直到確診5天後才被送院。

▲日本醫療資源緊繃，確診後幾乎只能居家療養。（圖／達志影像）



死者2日出現超過40度的高燒，因此3日前往醫療機關就醫並接受核酸檢測，結果呈陽性，但是醫療機關卻沒有將此確診案例通報保健所。此後男學生便在家休養，然而高燒卻持續不退，甚至出現發抖症狀，他的家屬6日緊急撥打119求助。怎知救護人員到場，卻以血壓與血氧濃度沒有下降為由，判斷男學生不需要住院，並未將他轉送至醫療機關。

男學生7日上午病情突然惡化，不但出現血壓下降，連帶開始失去意識，家屬隨即再度撥打119。救護人員到場後，確定要將男學生送醫，但是直到2小時後才協調到願意收治的醫院。男學生送院後持續接受治療，但仍於9日病逝，死因為新冠病毒引發的泛發性血管內血液凝固症。

事實上，由於Omicron變異株肆虐日本，導致確診數急速飆升，雖然重症率較低，但因為整體確診基數大，因此連帶壓迫到醫療資源。目前若非罹患慢性病或是高齡的高風險族群，保健所都會要求確診病患居家休養，然而此次病逝的男學生長達1週高燒超過40度都未能住院，導致錯過黃金治療時機，也再度引發民眾反彈，認為政府應該重新審視相關標準。

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