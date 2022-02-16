英國最新審查：疫苗接種「1劑就有效」　助確診者躲過長新冠

▲英國發現，約有2%的英國確診者出現長期症狀，疲勞、呼吸短促、肌肉關節疼痛為三大常見症狀。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）審查15份海內外研究後認定，與未接種疫苗者相比，疫苗接種者較不可能出現長期症狀，無論是接種1劑或2劑。

綜合英媒衛報、天空新聞報導，英國衛生安全局發現約有2%的英國確診者出現長期症狀，持續時間4週以上，疲勞、呼吸短促、肌肉關節疼痛為三大常見症狀。

依據2項針對長期症狀的研究，完全接種者出現中或長期症狀的可能性較未接種者小，包括疲勞、頭痛、四肢無力、持續肌肉疼痛、掉髮、頭暈、呼吸急促、嗅覺喪失等。另有證據顯示，未接種疫苗且出現長期症狀者，在打完疫苗後症狀減輕或症狀比未接種者少，但也有部分的人打完疫苗後症狀惡化。

英國薩里大學免疫學教授沃特絲（Deborah Dunn-Walters）表示，現階段仍無足夠資訊來說明接種疫苗可以改善症狀的原因。文中提到，其中一種理論是，這可能有助清除體內引發持續發炎的病毒碎片等。

沃特絲指出，此次審查結果再次強調接種新冠疫苗的重要性，儘管英國疫苗覆蓋率算高，但需要接種第1劑或第2劑的人仍相當多，必須繼續盡一切努力鼓勵這群人前來打疫苗。

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