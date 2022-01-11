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打臉Deltacron！多國權威曝「是實驗室污染」　WHO：變異株沒結合

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

賽普勒斯科學家上周宣布，發現一種具Delta遺傳物質及部分Omicron突變的變種病毒，並且將其命名為「Deltacron」，第一例為境外移入，可能已在其他國家傳播。但世界衛生組織（WHO）及多國權威專家紛紛表示懷疑，他們認為，這更可能是實驗室處理不當、導致樣本污染的結果，呼籲各界別再這樣稱呼。

CNBC等外媒報導，WHO新冠專家庫帕利（Krutika Kuppalli）在推特上表示，這很可能是「Delta樣本中出現Omicron片段的實驗室污染。」

倫敦帝國學院病毒學家皮考克（Tom Peacock）也說，「幾間大型媒體報導的賽普勒斯『Deltacron』基因序列看起來顯然受到污染。」他透露，身邊多名科學家看過序列後，皆得出相同結論，「它看起來不像是真正的基因重組體。」

▲▼ 賽普勒斯疫情／戴口罩的民眾走過首都尼克西亞街頭。（圖／路透）

▲賽普勒斯首都尼克西亞（Nicosia）街景，一名戴口罩民眾走過街頭。（圖／路透）

美國埃默里大學（Emory University）傳染病專家泰坦吉（Dr. Boghuma Kabisen Titanji）建議謹慎以待，「目前的資訊都指向樣本汙染，而非Delta及Omicron的重組體。」但她也強調，隨著變種病毒持續傳播，仍存在遺傳物質混合為一的可能性。

賽普勒斯大學教授柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）領導研究團隊，並於9日宣布發現Deltacron，他堅稱這絕非「技術錯誤」的結果，反而「表明母系變異株發生突變的演化壓力，不是單一重組事件。」他指出，上述樣本在多國進行多重基因測序，且全球數據庫中，至少還有一組來自以色列的基因序列出現Deltacron遺傳特徵。

賽普勒斯科學家：新變種Deltacron已在國外傳播　首例為境外移入

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Deltacron

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