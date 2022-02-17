快訊／Uber司機北上參加聚會確診！Ct值15.9　高市府急追乘客名單

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

指揮中心17日宣布台灣本土病例新增14例，其中高雄新增2例，一例為中油大林煉油廠延伸，為紅茶店店員女友因出現症狀二採陽性確診，暫無社區風險；另一例則為新北設計師群聚案，為案19931，其在高雄港工作，主要工作為Uber司機，Ct值僅15.9，但與高雄港群聚案並非同一碼頭，其北上參加聚會經匡列採檢確診。

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

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高雄衛生局簡任技正潘炤穎指出，紅茶店店員女友於居隔期間出現症狀，二採確診，暫無社區傳播風險；不過另一例新增的新北設計師群聚確診個案（案19931），其曾在2月1日至5日回家過年，8天後北上新北參加聚會後確診，2月16日接到通知，當天下午出現症狀採檢陽性確診，感染源頭為案19816接觸者。

陳其邁指出，由於該名確診者為Uber司機，且其Ct值僅15.9，市府已緊急掌握相關乘客名單，將針對相關接觸者進行全面擴大採檢，而由於該名Uber司機為案19816接觸者，案19816又屬新北市案19665的接觸者，經病毒基因定序釐清後，案19665的基因定序為桃機相關感染，因此從血清學與流病學判斷，案19931同屬於19665相關群聚感染。