丹麥將與病毒共存！計畫在數周內「停打疫苗」：疫情即將結束

▲丹麥重新開放咖啡廳、酒吧，同時解除戴口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

丹麥政府從今年2月1日起宣布告別口罩與疫苗通行證政策後，日前又發布新聞稿表示，有鑑於國內高達8成以上的高接種率，將於未來數周以內、最遲在春季結束前宣布終止疫苗接種計畫，同時將新冠肺炎（COVID-19）從威脅性分類疾病名單中移除，成為歐盟第一個解除國內所有防疫限制的國家。首席醫師表示，疫情即將結束。

根據《法國晚報》（France Soir），丹麥國內最高傳染病防治權威機構「國家血清研究所」（Statens Serum Institut, SSI）在統計數據中指出，截至2月11日，丹麥全國580萬人口中已有高達80.9%完整接種疫苗，其中甚至有61.4%接種第3劑疫苗，而其實這相當於法國的接種水準，法國有79%人口完整接種疫苗，其中55%人口接種第3劑疫苗。

丹麥國家衛生安全委員表示，將在未來幾周內密切監控疫情發展，盼能在2月底前宣布全面終止疫苗接種計畫的日期。報導指出，儘管丹麥和法國一樣擁有高接種覆蓋率，但丹麥政府卻坦承，新冠肺炎病例數依舊居高不下，不過如此多的病例並非意味著醫院負擔增加，因為截至2月13日，每1百萬居民中只有4名重症監護患者。

丹麥當局重申，Omicron變異株相對無害，且病毒傳播具有季節性，「我們從過往經驗得知，感染人數會隨著季節交替減少」；丹麥國內首席權威醫師索柏格（Bolette Søborg）更表示，「隨著新冠疫情即將結束，且即將換季，建議接種第4劑疫苗是沒有意義的！」

另外，至於18歲以下的青少年與兒童，丹麥國家衛生委員會認為，此年齡層已具有高度免疫力，感染新冠肺炎Omicron病毒的風險很小。

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