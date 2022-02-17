快訊／北市房屋代銷確診「光新北就1傳5」　關係傳播圖曝光

記者蘇晏男／新北報導

新北市衛生局宣布17日新增7例居家隔離陰轉陽個案，皆與新染疫室內設計師（案19665）延伸的房屋代銷群聚案，以及北市用餐、KTV聚會相關。對此，新北市長侯友宜17日在防疫記者會上公布案19665個案關係圖。

侯友宜指出，關係圖中的案19859是無症狀確診，Ct值34.5，其雙親（案19883、19884）於2/17確診Ct值分別為32.8及31.7。案19859的代銷同事（案19816），於2/10有肌肉痠痛、咳嗽，於2/16確診，Ct值16。

而案19816在2/13時跟25名同事到台北市KTV唱歌，共8人確診，其中新北市5人、台北2人、高雄1人。5個新北個案中，案19926與19927是母子，2/17確診，目前Ct值分別為22.8、21.36，都是因為去KTV而染疫，小孩就讀三重區某幼兒園，因此匡列觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人。

侯友宜也說，KTV群聚案中裡一對夫妻（案19928、19929），兩人同樣是17日確診，Ct值分別為24.47、19.4，他們都打過兩劑疫苗 。另還有一名案19930的女性，Ct值20，未接種過疫苗。

▼案19665個案關係圖。（圖／新北市政府提供）