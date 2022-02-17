快訊／中油群聚3確診！大林廠3217人採檢出爐　573人檢驗中

▲中油大林廠3人確診，全廠擴大採檢。（圖／中油提供）

記者賴文萱／高雄報導

中油大林煉油廠爆發職場群聚，煉製四組第12蒸餾場C班工作人員有3人確診。中油擴大廠區員工進行採檢，高雄市長陳其邁下午表示，截至目前，3217人已採檢完畢，並未有新增確診個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中油2/17專案篩檢結果。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄17日爆發6例本土病例，其中3位確診者都是中油大林廠煉製四組第12蒸餾場工作人員，該場共有4班，一班是7人，而確診3人都是屬於C班員工，目前該班次已停工，其餘三班採檢無驗出陽性。

陳其邁在記者會中表示，2/15-2/17中油專案篩檢站，截至目前已經完成3217人篩檢，573人檢驗中，但並未再有新增確診個案。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

為防止疫情擴散，中油大林廠區管制區分三部分，紅區就是在12蒸餾工廠裡面的A、B、C、D四組，相關工作人員列為居家隔離對象，C組及曾搭乘交通車者於集中檢疫所隔離，A、B、D組於宿舍隔離；黃區是非同廠的員工，列為加強自主管理，並採取每2天PCR篩檢，陰性代表體內無病毒，把同住家人分開，小孩停課1天，視家長檢驗結果再行復課。