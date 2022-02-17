英國會外交委員2月底訪台　立法院歡迎：共同強化民主韌性

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

英國國會外交委員預定2月下旬訪台，立法院今（17日）透過新聞稿表示，歡迎英國國會籌組官方訪團來台訪問，共同強化民主韌性，捍衛共享的自由民主價值；另對英國國會下議院上周四（10日）通過強化英台貿易關係，並要求政府支持台灣獲得國際社會承認的決議，立法院稱，此舉展現英國國會下議院對深化台英關係的支持，立法院對此表示歡迎與感謝。

據了解，英國國會外交委員訪團預計本月19日出發，訪台期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國發會主委龔明鑫等政要。

立法院今天表示，推動國會外交是立法院重要工作之一，英國國會議員除經常組團訪台外，英國上議院議長德蘇莎（Baroness D’Souza）於2014年率團訪台，成為首位訪問台灣的英國上議院議長；立法院前院長蘇嘉全於2018年率團訪英，會晤英國上議院議長等重要英國國會議員；英國下議院議長霍伊爾（Sir Lindsay Hoyle）亦於2021年12月在立法院主辦的「2021年開放國會論壇」發表賀詞等，都見證台英國會交流密切。

立法院表示，台英同為自由民主國家，民主政治即民意政治，民意機關作為推動民主的核心力量，立法院將持續加強與英國國會的交流，也歡迎英國國會籌組官方訪團來台訪問，提升雙方交流互動，共同強化民主韌性並捍衛共享之自由民主價值。

此外，對於英國國會下議院於上周在院會就「英國與台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan friendship and cooperation）動議案進行辯論，最後無異議通過：「下議院注意到英台關係之重要，要求政府繼續致力強化英台貿易關係及深化安全合作，並進一步要求政府支持台灣獲得國際社會之承認」決議。立法院表示，此展現英國國會下議院對深化台英關係的支持，立法院對此表示歡迎與感謝。

該討論案是由「中國研究小組」（China Research Group）共同主席柯恩詩（Alicia Kearns）下議員及台英國會小組共同主席史都華（Bob Stewart）下議員共同提案，計有保守黨、工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨等18位下議員參與，發言議員肯定台灣的民主、自由、人權成就、呼籲英國政府支持台灣安全、加強雙方高層訪問、積極支持台灣參與國際組織，並強化台英在經貿、科技、教育等各項領域的合作，充分展現英國朝野政黨議員對提升台英關係之支持。